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Tapusu olanlar dikkat! Gecikme faizi işletiliyor

Tapusu olanlar dikkat! Gecikme faizi işletiliyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ekim 2023 - 18:11

30 Kasım’a kadar ödenmezse günlük gecikme işletilecek

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