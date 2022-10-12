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Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski cinsel yönelim yanıtıyla kafa karıştırdı

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski cinsel yönelim yanıtıyla kafa karıştırdı
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12 Ekim 2022 - 15:39
Son günlerde Brad Pitt ile aşk iddialarıyla anılan model Emily Ratajkowski’nin cinsel yönelim yanıtı olay oldu. Eşi tarafından defalarca kez aldatılan ve boşanma kararı alan Emily biseksüellik yanıtıyla kafaları karıştırdı.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski cinsel yönelim yanıtıyla kafa karıştırdı - Sayfa 1

2014 ve 2015 senesinde Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski Sebastian Bear-McClard tarafından defalarca kez aldatıldı.

Aldatılması ortaya çıkan model ve oyuncu boşanma kararı aldıktan kısa süre sonra Brad Pitt ile aşk iddialarıyla gündeme geldi.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski cinsel yönelim yanıtıyla kafa karıştırdı - Sayfa 3

Emily Ratajkowski şimdi ise kafa karıştıran bir yanıtla gündemde.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski cinsel yönelim yanıtıyla kafa karıştırdı - Sayfa 4

Ünlü model “Eğer kendini biseksüel olarak tanımlarsan yeşil kadife bir kanepen mi olur?” sorusundan sonra TikTok’ta yeşil kanepesiyle poz verdi.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski cinsel yönelim yanıtıyla kafa karıştırdı - Sayfa 5

Bu cinsel yönelim yanıtı herkesin kafasını karıştırdı. Çok açık olmayan modele “Biseksüel misin?” yorumları yağsa da Emily Ratajkowski konuya dair daha açık olmadı.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski cinsel yönelim yanıtıyla kafa karıştırdı - Sayfa 6
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski cinsel yönelim yanıtıyla kafa karıştırdı - Sayfa 7
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski cinsel yönelim yanıtıyla kafa karıştırdı - Sayfa 8
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Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski cinsel yönelim yanıtıyla kafa karıştırdı
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