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Ünlü modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti

Ünlü modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti
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11 Kasım 2021 - 15:29

Ünlü modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti

Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini 1993 yılında açan Bahar Korçan, hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından dostları sosyal medyada başsağlığı mesajları yayınladılar. Birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan 57 yaşındaki Korçan, 2016 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konulmuştu.

Ünlü modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti

1992’de İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçi Birlikleri’nin (İTKİB) düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyuran, 1999’da İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçilen Bahar Korçan hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi gören ünlü modacı, bir dönem Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi.

“HEP GÖZLERİ GÜLEN BAHAR…”
Acı haber sonrası yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, sosyal medya hesabından Bahar Korçan’ın fotoğrafını paylaşarak, üzüntüsünü dile getirdi: Sabah Tamer Yılmaz’dan aldım haberi. Bahar Korçan için ‘ahhh’ dedim, ötesini diyemedim. Hep gözleri gülen Bahar, hep iyi kalpli Bahar. Ötesi yok.

Ünlü modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti

Oyuncu Yaprak Özdemiroğlu da Twitter hesabından “Bahar Korçan vefat etmiş, mekanı cennet olsun” mesajını yazdı.

Ünlü modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti

 

“ÇOK ÖZEL BİR RUHTUN”
Megastar Tarkan da ünlü modacının vefatının ardından üzüntüsünü dile getirdi. Instagram hesabından Korçan’ın fotoğrafını yayınlayan Tarkan, paylaşmına; “Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar’ım. Çok üzgünüm” notunu düştü.

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