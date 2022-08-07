Kayınvalidesini paylaşmıştı… Seda Sayan’a Ali Erkazan’dan küfürlü yorum!

KAYINVALİDESİNE ‘HİCOM’ DEME NEDENİNİ AÇIKLADI

Seda Sayan, kayınvalidesiyle çekilen bir videosunu Instagram hesabından yayınladı. Sayan, kayınvalidesine ‘Hicom’ deme sebebini açıkladı: ”Kayınvalidem yanımda. Hico’m hoş geldin. Ben sana Hico’m diyorum diye birkaç kişi eleştirmiş, kızmış bana. Ben öyle diyorum çünkü kayınvalidemin adı Hicran.”