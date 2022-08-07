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Kayınvalidesini paylaşmıştı… Seda Sayan’a Ali Erkazan’dan küfürlü yorum!

Kayınvalidesini paylaşmıştı… Seda Sayan’a Ali Erkazan’dan küfürlü yorum!
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07 Ağustos 2022 - 11:44

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük 7. eşi Çağlar Ökten’i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Eşinin konserinde kayınvalidesiyle birlikte dans edip eğlenen Seda Sayan’ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi ve gündem oldu. Oyuncu Ali Erkazan, bir Instagram sayfanının yayınladığı Seda Sayan’ın görüntülerine şoke eden küfürlü bir yorumda bulundu.

Kayınvalidesini paylaşmıştı... Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum! - Sayfa 1

59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, 7’inci evliliğini yaptığı kendisinden 25 yaş küçük müzisyen eşi Çağlar Ökten’in sahnesini kayınvalidesi ve kayınpederiyle birlikte izlemeye gitti.

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Kayınvalidesini paylaşmıştı... Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum! - Sayfa 2

Seda Sayan, eşinin konserinde ‘Hicom’ diye hitap ettiği kayınvalidesi Hicran Ökten ile karşılıklı göbek attı. Konser boyunca yerinde durmaya Seda Sayan’ın kayınvalidesinin genç görüntüsü dikkat çekti.

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Kayınvalidesini paylaşmıştı... Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum! - Sayfa 3

KAYINVALİDESİNE ‘HİCOM’ DEME NEDENİNİ AÇIKLADI
Seda Sayan, kayınvalidesiyle çekilen bir videosunu Instagram hesabından yayınladı. Sayan, kayınvalidesine ‘Hicom’ deme sebebini açıkladı: ”Kayınvalidem yanımda. Hico’m hoş geldin. Ben sana Hico’m diyorum diye birkaç kişi eleştirmiş, kızmış bana. Ben öyle diyorum çünkü kayınvalidemin adı Hicran.”

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Kayınvalidesini paylaşmıştı... Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum! - Sayfa 4

ALİ ERKAZAN’DAN SEDA SAYAN’A KÜFÜRLÜ YORUM!
Seda Sayan’ın kayınvalidesiyle birlikte çekilen görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu. Bir Instagram sayfasında Seda Sayan ve kayınvalidesi Hicran Ökten’in görüntüleri paylaşıldı.

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Kayınvalidesini paylaşmıştı... Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum! - Sayfa 5

Oyuncu Ali Erkazan ise o görüntülere şoke eden bir yorumda bulundu. Seda Sayan’ın sürekli aşk hayatıyla gündeme gelmesine sinirlenen Ali Erkazan, ”Ya bi s…. git hayatımızdan” yorumunda bulundu. Ünlü oyuncu yaptığı yorumla görenleri şoke etti.

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Kayınvalidesini paylaşmıştı... Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum! - Sayfa 6
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Kayınvalidesini paylaşmıştı... Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum! - Sayfa 7
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Kayınvalidesini paylaşmıştı... Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum! - Sayfa 8
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Kayınvalidesini paylaşmıştı... Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum! - Sayfa 9
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Kayınvalidesini paylaşmıştı... Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum! - Sayfa 10
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Kayınvalidesini paylaşmıştı... Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum! - Sayfa 11
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Kayınvalidesini paylaşmıştı... Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum! - Sayfa 12
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Kayınvalidesini paylaşmıştı... Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum! - Sayfa 13

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