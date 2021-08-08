Özge Özpirinçci’den Bebek Göründü Müjdesi

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Özge Özpirinçci’den Bebek Göründü Müjdesi

Meslektaşı Burak Yamantürk’le aşk yaşayan, 21 haftalık hamile olan oyuncu Özge Özpirinçci, heyecanla kızının dünyaya geleceği günü bekliyor.

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çift Özge Özpirinçci (35) ile Burak Yamantürk (37), geçtiğimiz gün Yeniköy’de objektiflere yansıdı.

Hamileliğinde beşinci ayın içerisinde olduğunu ifade eden Özpirinçci, “Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz” dedi.

Güzel oyuncunun karnının belirginleşmiş olması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü çift, basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

“DOKUZ DEĞİL, 13 HAFTA”

Altı yıldır beraber olduğu Burak Yamantürk ile bir çocuk sahibi olmaya hazırlanan Özge Özpirinçci, haberi uzun süre saklamayı başarmıştı.

Ünlü oyuncu, 6 Haziran’da hamile olduğu iddialarını doğrulamıştı. Tarkan’ın baba olduğu zaman duyurduğu video ile haberi açıklayan Özpirinçci, “Dokuz değil, 13 hafta. Mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler” diyerek, sevgilisi Burak Yamantürk’ü de etiketlemişti.

Geçtiğimiz ay doktor kontrolüne giden Özpirinçci’ye, ultrasonda bir köpeğin eşlik etmesi dikkat çekmişti. Hayvansever kimliğiyle bilinen oyuncunun ultrasonda bile onlardan kopamaması hayranlarını şaşırtmıştı.