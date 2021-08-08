HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Özge Özpirinçci’den Bebek Göründü Müjdesi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Özge Özpirinçci’den Bebek Göründü Müjdesi
1 views
08 Ağustos 2021 - 12:40
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Özge Özpirinçci’den Bebek Göründü Müjdesi

 

Meslektaşı Burak Yamantürk’le aşk yaşayan, 21 haftalık hamile olan oyuncu Özge Özpirinçci, heyecanla kızının dünyaya geleceği günü bekliyor.

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çift Özge Özpirinçci (35) ile Burak Yamantürk (37), geçtiğimiz gün Yeniköy’de objektiflere yansıdı.

Hamileliğinde beşinci ayın içerisinde olduğunu ifade eden Özpirinçci, “Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz” dedi.

Güzel oyuncunun karnının belirginleşmiş olması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü çift, basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

“DOKUZ DEĞİL, 13 HAFTA”

Altı yıldır beraber olduğu Burak Yamantürk ile bir çocuk sahibi olmaya hazırlanan Özge Özpirinçci, haberi uzun süre saklamayı başarmıştı.

Ünlü oyuncu, 6 Haziran’da hamile olduğu iddialarını doğrulamıştı. Tarkan’ın baba olduğu zaman duyurduğu video ile haberi açıklayan Özpirinçci, “Dokuz değil, 13 hafta. Mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler” diyerek, sevgilisi Burak Yamantürk’ü de etiketlemişti.

Geçtiğimiz ay doktor kontrolüne giden Özpirinçci’ye, ultrasonda bir köpeğin eşlik etmesi dikkat çekmişti. Hayvansever kimliğiyle bilinen oyuncunun ultrasonda bile onlardan kopamaması hayranlarını şaşırtmıştı.

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Demet Özdemir’in 14 Bin 863 TL’lik Elbisesi Gündem OlduDemet Özdemir’in 14 Bin 863 TL’lik Elbisesi Gündem Oldu
Pınar Altuğ’dan Yangın Öncesi Ve Sonrası PaylaşımıPınar Altuğ’dan Yangın Öncesi Ve Sonrası Paylaşımı
Hayranlık Yaratacak PozlarHayranlık Yaratacak Pozlar
Edis’ten Duyarlı Hareket !Edis’ten Duyarlı Hareket !
Babası Ateş Püskürdü !Babası Ateş Püskürdü !
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gökhan Alkan: Nişan benim için sürpriz oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özge Özpirinçci’den Bebek Göründü Müjdesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir’in 14 Bin 863 TL’lik Elbisesi Gündem Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan’da can pazarı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika Transfer Haberi… Mustafa Denizli, Fenerbahçe’den istedi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbullular dikkat! Şile sahillerinde denize girmek yasaklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Fenerbahçe açıkladı! Galatasaray’ın ‘usulsüz seyirci’ şikayeti reddedildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Küfür ve Hakaretler Havada Uçuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Economist’ten Erdoğan Yorumu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Altuğ’dan Yangın Öncesi Ve Sonrası Paylaşımı
SON DAKİKA HABERLERİ
Pınar Altuğ’dan Yangın Öncesi Ve Sonrası PaylaşımıAğustos 7, 2021-3:01 pm
CHP’nin UyanıklarıAğustos 7, 2021-2:46 pm
Hayranlık Yaratacak PozlarAğustos 7, 2021-1:17 pm
YÖK’ten Yüz Yüze Eğitim Açıklaması Bekleyen Öğrenciler Gündemi SalladıAğustos 7, 2021-11:18 am
Ümitcan Uygun’un Tutuklanma Kararı Ortaya ÇıktıAğustos 7, 2021-11:08 am
Canlı Yayın Sırasında Çıkan Tartışmaya Erdoğan Müdahale EttiAğustos 7, 2021-11:02 am
AK Parti’li Belediye Başkanı’ndan Skandal SözlerAğustos 7, 2021-10:32 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.