PTT’den Münir Özkul’a Vefa: Anma Pulları Satışta

Özel koleksiyon kapsamında 36×52 milimetre boyutunda iki adet 35 TL bedelli anma pulu ve 105 TL değerindeki ilk gün zarfı bulunuyor. Bu ürünlerin yer aldığı portföy, 650 TL bedelle PTT iş yerlerinde ve “filateli.gov.tr” adresinde satışa çıktı. Ayrıca, aynı gün Beyoğlu PTT Müdürlüğü’nde “Bir Yeşilçam Klasiği Münir Özkul 15.08.2025” ibareli ilk gün damgası da kullanılmaya başlandı.

Münir Özkul’un Hayatı ve Sanat Kariyeri

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925’te İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra tiyatroya olan ilgisiyle sanat yolculuğuna başladı. Bakırköy Halkevi’nde sahneye adım atan Özkul, ilerleyen yıllarda İstanbul Şehir Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu gibi önemli kurumlarda görev aldı.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biri haline gelen Münir Özkul, özellikle “Hababam Sınıfı” serisinde hayat verdiği Mahmut Hoca karakteriyle hafızalara kazındı. Bunun yanı sıra “Mavi Boncuk”, “Banker Bilo”, “Gülen Yüzler” gibi pek çok filmde unutulmaz performanslar sergiledi. Usta sanatçı, 1998 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanıyla onurlandırıldı.

Sanat hayatı boyunca dört kez evlenen Özkul’un üç çocuğu oldu. Son yıllarında demans ve KOAH hastalıklarıyla mücadele eden usta oyuncu, 5 Ocak 2018’de 92 yaşında hayata veda etti.

