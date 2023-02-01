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Simpsonlar’dan dünyayı korkutan yeni kehanet! Türkiye’yi de ilgilendiriyor, büyük savaş çıkacak

Simpsonlar’dan dünyayı korkutan yeni kehanet! Türkiye’yi de ilgilendiriyor, büyük savaş çıkacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Temmuz 2023 - 16:14
ABD’nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons (Simpsonlar) büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ünlendi. Koronavirüs pandemisi ve Donald Trump’ın başkanlığını bildiği öne sürülen Simpsonların şimdi de 2023’ün Sonbahar aylarında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğü iddia edildi. Kosova’da yaşayan Türk nüfus sebebiyle yeni kehanet Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor.

Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet! Türkiye'yi de ilgilendiriyor, büyük savaş çıkacak - Sayfa 1

Büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ABD’nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons’ın (Simpsonlar) yeni kehaneti ortaya çıktı. ABD’li gazeteci Natalie Morris, çizgi dizinin 2023 sonbaharında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğünü iddia etti.

Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet! Türkiye'yi de ilgilendiriyor, büyük savaş çıkacak - Sayfa 2

Balkanlar’da bitmeyen hesaplaşma: Kosova
Morris, “Kosova, Simpsonlar’ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında bir savaş çıkacağını öngören bu sahnesini gördünüz mü? Uğursuz görünüyor.” dedi.

Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet! Türkiye'yi de ilgilendiriyor, büyük savaş çıkacak - Sayfa 3

2005 yılında yayınlanmıştı
Bununla birlikte Morris, bu kehaneti, The Simpsons’ın “Home away from Homer ” adlı bölümünde gördü. Söz konusu bölüm, 2005 yılında televizyonda yayınlandı.

Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet! Türkiye'yi de ilgilendiriyor, büyük savaş çıkacak - Sayfa 4

Morris, bu sahnede ilginç bir ayrıntı daha fark ettiğini belirterek şunları söyledi: “Aynı bölümde Simpsonlar, Oppenheimer filminin gösterildiği sinema salonuna gidiyor. Yıl 2023 ve Oppenheimer sinemalarda.”

Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet! Türkiye'yi de ilgilendiriyor, büyük savaş çıkacak - Sayfa 5

Öte yandan, The Simpsonlar’ın daha önce 16 Haziran’a yaşanan Titan denizaltı faciasını da tahmin ettiği iddia edilmişti.

Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet! Türkiye'yi de ilgilendiriyor, büyük savaş çıkacak - Sayfa 6

En son Titan ile gündeme geldi
Trajik durum son günlerde dünya çapında milyonlarca insanı şok ederken, 1989 yılında hayatını başlayan The Simpsons (Simpsonlar) dizisinin bir bölümü akıllara geldi.

Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet! Türkiye'yi de ilgilendiriyor, büyük savaş çıkacak - Sayfa 7

Bazı Simpsons hayranları, 2006’da yayınlanan bir bölümde kayıp Titan olayına ürkütücü derecede benzer bir hikayeyi hatırladılar.

Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet! Türkiye'yi de ilgilendiriyor, büyük savaş çıkacak - Sayfa 8

Söz konusu bölümde; aile reisi Homer Simpson, biyolojik babası Mason Fairbanks olduğuna inandığı bir adam tarafından bir maceraya atılıyor.

Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet! Türkiye'yi de ilgilendiriyor, büyük savaş çıkacak - Sayfa 9

Fairbanks, Homer’ı gemisine çıkarır ve ona batık geminin kayıp zümrüt hazinesi olan “Piso Mojado” dan bahseder. Mason ve Homer sonunda hazineyi bulmak için bireysel denizaltılarla okyanusun derinliklerine gitmeye karar verdiler. Ancak ikili ayrılınca ortalık karışır.

Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet! Türkiye'yi de ilgilendiriyor, büyük savaş çıkacak - Sayfa 10

Homer bir mercanın içinde sıkışıp kalır ve damarındaki oksijen azaldıkça bilincini kaybetmeye başlar. Simpsons’ın babası sonunda üç gün sonra bir hastanede uyanır ve çetin sınavdan sağ kurtulur.

Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet! Türkiye'yi de ilgilendiriyor, büyük savaş çıkacak - Sayfa 11

Öte yandan, Simpsonlar’ın daha önce Donald Trump’ın ABD Başkanı olacağını ve corona virüs pandemisi bildiği de öne sürülmüştü.

Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet! Türkiye'yi de ilgilendiriyor, büyük savaş çıkacak - Sayfa 12
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