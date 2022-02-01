SALAK SALAK MAGAZİNCİLER YOK BURDA BUKET HANIM!

HADDİNİZİ BİLİN BUKET HANIM! Buket Aydın diye bir ekran ünlüsü var! Hani yaşadığı “yasak aşk” yüzünden çalıştığı kanaldan kovulan… hatta kovulmayı hazmedemediği için güvenlik tarafından dışarı çıkartılmak istenirken kendini odasına kilitleyen. Tamam işte, o Buket Aydın. Sosyal medyada nasıl da gündem olmuş, herkes bu olayı konuşmuştu!

Neyse konumuz bu değil! Buket Hanım, geçtiğimiz günlerde Gülben Ergen’i konuk ettiği programında, magazincilere dil uzatmış! “Salak salak magazinciler, yorum yapıyorlar” demiş. Bak sen! Buket Hanım, haddinizi bilin önce! Magazin emekçilerine böyle hakaret edemezsiniz! Sırf sizin yaşadığınız “yasak aşkları”, garip ilişkileri haber yapıyorlar diye magazin gazetecilerine böyle saldıramazsınız. Bir kere 35 yıllık bir gazeteci olarak, ben buna izin vermem!

Sizlerin yaşadığı kaçamakları, skandalları, yasak aşkları, çarpık ilişkileri haber yapıyorlar diye kimseye “salak” diyemezsiniz. Belki, rahatsız olduğunuz durumları daha uygun bir dille anlatabilirsiniz ama “salak” demek olmaz! Size yakışmaz. Eğer kendinizi de bir haberci olarak görüyorsanız hiç olmaz. Zaten bunca yıllık meslek hayatımda çıkıp da “Evet ben yaptım”, “Şununla aşk yaşadım”, “Bu filmde gerçekten kötü rol yaptım” diye dobra açıklama yapana hiç rastlamadım. Varsa yoksa hep inkar! Mekanların içinde sarmaş dolaş otururlar, öpüşüp koklaşırlar ama çıkışta “sadece arkadaşız” diyerek milyonların aklıyla dalga geçerler. Gece muhabirliği yaptığım dönemde, hep karşılaştığım olaylardı bunlar. Sonra bunları yakalayıp haber yapınca “salak” biz mi oluyoruz?

Evliyken, evli biriyle aşk yaşarlar inkar ederler, mesajları çıkar inkar ederler, görüntüleri çıkar montaj derler… Bunlar hep yaşadığımız olaylar! Hoşunuza gitmeyen haberler yapılmasını istemiyorsanız, bizim değil, sizin dikkatli olmanız lazım.

Bakın size ne diyeceğim. Hani Bebek’te Emir Sarıgül’le yakalandığınız o gece var ya. Size gerçekten üzülmüştüm. Emir Bey, bir anda ortada bırakmıştı ve siz de çaresizce arkasından gidiyordunuz. Magazincilerle ilgili yaptığınız o talihsiz açıklamadan sonra inanın ki; size üzüldüğüme üzüldüm! Yine aynı programda dikkatimi çeken bir başka konu da “kadın haklarının” konuşulduğu dakikalarda bir kadına karşı gösterdiğiniz sözlü şiddetti. Evet, Sibel Can’ı kastettiğinizi herkesin anladığı o dakikalarda “Kadın 150 kilo, kendini prenses sanıyor” gibi cümlelerle hemcinsinizi nasıl da aşağıladınız. Yakıştı mı? Bu da yakışmadı tabii.

Kovulma olayının ardından aylarca işsiz kaldınız. Sonunda bir kanalda program kapmayı başardınız ama orası sizin tapulu kanalınız değil. Konuklarınızın önüne geçip rol çalarak, yaşadığınız olayların intikamını alırcasına açıklamalar yaparak ne kadar devam edeceksiniz bilemiyorum ama yanlışlardasınız… Hırsınız ekranlardan taşıyor. Böyle giderse öfke duyacağınız daha çok sıkıntılı olaylar yaşarsınız. Bu da kulağınıza küpe olsun.

Köşemi yazdıktan kısa bir süre sonra Buket Aydın ile telefon görüşmesi yaptık. Kendisi programında sarf ettiği “salak” kelimesinden pişmanlık duymuş olmalı ki bu kez bana; “sözlerimle magazin basınının tümünü değil bir kaç kişiyi kastettim” dedi. Ancak Buket Aydın’ın attığı bu geri adım benim içimi soğutmaya yetmedi. Bence bu konunun tatlıya bağlanması için Buket Hanım’ın hepimizden samimi bir özür dilemesi gerekli.