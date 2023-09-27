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Dünya Bankası’ndan Türkiye açıklaması

Dünya Bankası’ndan Türkiye açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Eylül 2023 - 10:38

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Türkiye’nin 2024 yılının ortalarında ekonomik olarak nefes almaya başlayacağını açıkladı.

Hürriyet’ten Gonca Şenay’ın haberine göre, Dünya Bankası Eylül ayı başında aldığı bir kararla Türkiye’ye sağladığı finansmanı iki katına çıkardı.

Banka önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye’ye 18 milyar dolar yeni kaynak aktaracak. Alınan kararı Hürriyet Gazetesi’ne değerlendiren Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez sağlanan kaynaklarla hem kamunun hem de özel sektörün destekleneceğini söyledi.

Özellikle ihracatçıların kredi kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Lopez, kaynakların arttırılması kararının altında yatan nedenlerden birinin ekonomi yönetiminin politikalarına duyulan güven olduğunu belirtti.

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Direktör Lopez’e göre 2024 yılının ortalarında ekonomi nefes almaya başlayacak ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacak.

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