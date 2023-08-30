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DSP yerel seçimle ilgili kararını verdi! ‘31 Mart’ta…’

DSP yerel seçimle ilgili kararını verdi! ‘31 Mart’ta…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Ağustos 2023 - 12:28
Gündemi değerlendiren DSP Genel Başkanı Aksakal “31 Mart’ta tüm seçim çevrelerinde doğru adaylarla seçimlere katılacağız. Tıpkı 14 Mayıs’ta Meclis çoğunluğunu, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığını kazandığımız gibi, 31 Mart’ta da adaylarımızı halkın tercihine sunacağız” dedi.

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