EMEKLİLERE YÜZDE 300 ZAM MÜJDESİ! HANGİ GÜN HESABA GEÇECEK?

EMEKLİLERE YÜZDE 300 ZAM MÜJDESİ! BAYRAM İKRAMİYESİ HANGİ TARİHTE HESABA GEÇECEK?

Emekli maaşlarına yapılan son zamlar, özellikle SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin yüzünü güldürmedi. En düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükselirken, ek ödemelerle birlikte taban maaş alan emekliler 1.969 TL emekli ek tazminat alacak. Ancak emekliler asıl olarak bayram ikramiyelerini bekliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ AÇIKLANDI

Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, bayram ikramiyelerinin Mart sonunda hesaplara geçileceğini duyurdu. Ramazan Bayramı için ödenecek ikramiyelerin, Mart ayının son haftasında emeklilik hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ayrıca, 2025 yılı için enflasyon oranları ve paranın satın alma gücüne göre ikramiye tutarlarında artış yapılması gündemde.

İKRAMİYE TUTARLARI SANATÇISI

Emin Yılmaz, ikramiye miktarlarının 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olabileceğini belirtirken, 9 bin TL üzerindeki bir emekli ikramiyesinin yüzde 300’ü aşan zam belgesine sahip olduğunu ifade etti.

İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

Ramazan Bayramı öncesinde 24-28 Mart tarihlerinde yapılacak ilk ikramiyenin ardından, ikinci ikramiye Kurban Bayramı öncesinde 2-5 Haziran’da abone olunan hesaplara gidilecektir.