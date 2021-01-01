D’S Damat’tan Alkışlanacak Hareket

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D’S Damat’ında bağlı olduğu şirketler grubu Orka Holding Tema Vakfı ve HAYTAP işbirliği ile yangın bölgelerine yardım paketleri gönderdi.

Bugün 9. Gün… İlk günden itibaren Orka Holding olarak canla başla Marmaris, Bodrum, Antalya başta olmak üzere tüm bölgelerimizde hem Tema Vakfı iş birliği hem HAYTAP iş birliği hem de holding olarak birlikten kuvvet doğar inancıyla tüm faaliyetlerimizi sürdürdük. Sürdürmeye de devam edeceğiz.

Tüm yangın bölgelerindeki ekip arkadaşlarımız, merkezimizden de katılan gönüllü ekiplerimiz, yanan cananlara can, tükenen nefeslere nefes oldu. Olmaya da devam ediyor.

Orka Ailesi olarak ülkemiz için, canlarımız, canlılarımız için elimizden ne geliyorsa yapmak için hazır bekliyoruz. Bu zor günlerin bir an önce atlatılmasını temenni ediyoruz. Tek bir alevin olmayacağı güne kadar sadece ülkemiz için hep birlikte çabalayacağız. .

#geçmişolsuntürkiyem