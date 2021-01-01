Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. İnanır’ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı, duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.

İnanır’ın doktoru Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Hastanın seyahat etmesi birkaç gün sıkıntılı olabileceğinden şuan başka hastaneye sevk edilmesi tıbben mümkün değildir. Şu anda felçten söz edemeyiz, hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişeyle takip ve tedavi ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise Kadir İnanır’ın beyin damar tıkanıklığı nedeniyle takip edildiğini, birkaç gün geçmeden bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.