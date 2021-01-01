Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın sağlık durumu! Doktorları açıkladı
Muğla’da rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli’de tedavi altına alındı. İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan açıklama yaptı. Ünlü sanatçının felç durumunun olmadığı belirtilirken, sağlık durumunun takip edildiği açıklandı.
Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. İnanır’ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı, duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.
İnanır’ın doktoru Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Hastanın seyahat etmesi birkaç gün sıkıntılı olabileceğinden şuan başka hastaneye sevk edilmesi tıbben mümkün değildir. Şu anda felçten söz edemeyiz, hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişeyle takip ve tedavi ediyoruz” dedi.
Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise Kadir İnanır’ın beyin damar tıkanıklığı nedeniyle takip edildiğini, birkaç gün geçmeden bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.