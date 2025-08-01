DÖNEM BİRİNCİSİ EBRU TEĞMEN İŞSİZ KALDI!

Kara Harp Okulu’nun En Başarılı Mezunu İhraç Edildi

30 Ağustos 2024’te gerçekleşen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan 5 teğmen ihraç edilmişti. Bu isimlerden biri olan Teğmen Ebru Eroğlu, okul birincisi olmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri’nden uzaklaştırıldı. Eroğlu’nun şu anda İstanbul’da ailesiyle birlikte yaşadığı ve henüz bir iş bulamadığı öğrenildi.

Disiplin Kurulunda “Hayır” Diyenler de Cezalandırıldı

Gazeteci Ersin Eroğlu, Bahar Feyzan’a verdiği röportajda ihraç sürecinin perde arkasını anlattı. Sadece teğmenler değil, üç komutan da ihraç edildi: Albay Alper Topsakal, Yarbay Halit Türkoğlu ve Binbaşı Murat Ertürk. Disiplin kurulunda ihraçlara karşı çıkan Korgeneral Tevfik Algan ve Tuğgeneral Hakan Tutucu gibi isimler de görevlerinden alındı veya istifa etti.

Ebru Eroğlu’nun Akademik Başarıları Dikkat Çekiyor

Ebru Eroğlu, Kara Harp Okulu’nda geçirdiği beş yıl boyunca disiplinden tam not aldı. Spor, atış ve tatbikatlarda üstün başarı gösterdi. Rusça bilen Eroğlu; bilgisayar, elektronik, inşaat, makine mühendisliği, savunma yönetimi, tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarında en yüksek puanları aldı.

Diğer Teğmenler Belediyeye Alındı

İhraç edilen diğer dört teğmen — İzzet Talip Akarsu, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Batuhan Gazi Kılıç — Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe alındı. Ancak okul birincisi olan Ebru Eroğlu’nun hâlâ işsiz olması kamuoyunda tepkilere neden oldu.