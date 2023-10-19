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Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’

Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Ekim 2023 - 15:26

Asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yeni bir komisyon kurulması gündemdeyken zam pazarlığının başlayacağı rakam için tahmin verildi.

Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrette zam pazarlığının başlayacağı rakama ilişkin tahminlerini açıkladı.

Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’ - Sayfa 2

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili 20 Kasım’dan sonra yeni bir komisyon kuracaklarını açıkladı.

Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’ - Sayfa 3

Açıklama sonrası asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak ediliyor.

Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’ - Sayfa 4

Miliiyet’e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrette zam pazarlığının başlayacağı rakama ilişkin tahminlerini açıkladı.

Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’ - Sayfa 5

Muhammet Bayram’ın açıklamaları ve tahmini şöyle:

Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’ - Sayfa 6

Şu anda net asgari ücret 11 bin 402 TL, TÜRK-İŞ’in araştırmasında açlık sınırı 13 bin TL seviyesinde. Bu 4 kişilik bir ailenin aylık yapabileceği gıda harcamasıdır.

Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’ - Sayfa 7

Yoksulluk sınırı ise 43 bin 433 TL olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 17 bin 336 TL.

Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’ - Sayfa 8

Burada en azından açlık sınırı üzerine çıkmasını bekleyebilir. Ancak 13 bin TL açlık sınırı eylül ayı rakamıdır.

Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’ - Sayfa 9

Son 6 aylık enflasyonun yüzde 40’lar seviyesinde olacağını söyleyebiliriz. Şu anda açıklanan 3 aylık enflasyon yüzde 25.11.

Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’ - Sayfa 10

Ortalama yüzde 5’ler seviyesinde yükselirse aylık olarak, yüzde 38-40 seviyesinde bir 6 aylık enflasyon olacağını düşünüyoruz.

Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’ - Sayfa 11

Eğer yüzde 40 enflasyon olursa asgari ücret en düşük 11.402 TL olan asgari ücretin en düşük 15.960 TL seviyesine geleceğini düşünüyoruz. Bence taban rakam 15 bin TL seviyesinde olacaktır. Görüşmelerde zam pazarlığı 15 bin TL seviyesinden başlayabilir.

Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’ - Sayfa 12

Bir kişi 10 bin TL kira verse geri kalan harcamalarını nasıl yapacak? Tek bir kişinin ev geçindirmesi mümkün değil.

Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’ - Sayfa 13

Bence pazarlık en az 15 bin TL seviyesinden başlayacaktır. 15 bin ile 17.500 TL arasında bir asgari ücret belirlenecektir diye düşünüyorum.

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