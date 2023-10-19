Asgari ücret pazarlığına dair ilk tahmin geldi! ‘Bence taban rakam…’

Eğer yüzde 40 enflasyon olursa asgari ücret en düşük 11.402 TL olan asgari ücretin en düşük 15.960 TL seviyesine geleceğini düşünüyoruz. Bence taban rakam 15 bin TL seviyesinde olacaktır. Görüşmelerde zam pazarlığı 15 bin TL seviyesinden başlayabilir.