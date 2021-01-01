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Elmalı Davasında Skandal: Çocuklarını İfşa Eden Anneye Mahkeme Engeli

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Elmalı Davasında Skandal: Çocuklarını İfşa Eden Anneye Mahkeme Engeli
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01 Temmuz 2021 - 16:41
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Antalya’da iki kardeşin cinsel istismara uğramasıyla ilgili davada, sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepkiler devam ediyor.

Cinsel istismarla suçlandıkları davada 6 ay önce tutuksız yargılanmak üzere serbest bırakılan anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman ilk kez konuştu.

Akman kendisi ve eşi hakkındaki iddiaları reddetti. Çocukların babaannesini suçlayan Akman, iftiraya uğradıklarını öne sürdü.

Akman, “Psikolog raporlarında her şey ortada. Çocuklarımı babaanneleri uydurma yalanlarla kandırmaya çalışıyor” iddiasında bulundu.

ANNE ÇOCUKLARIN İSMİNİ İFŞA ETTİ

Merve Akman ayrıca, sosyal medya hesabından çocukların isimlerinin  açıkça yer aldığı raporları paylaştı. Akman’ın paylaşımına göre, ifadeler çocuklara ezberletilmiş ve haberlere konu olan resimler özellikle çizdirilmiş.

Sosyal medyada dolan ses kayıtlarının kızına ait olmadığını öne süren Akman, paylaşımında Balıkesir Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevli psikoloğun raporuna dikkat çekti.

 

Akman, “Raporda internette dolaşan resimlerin nasıl çizildiğini okudunuz mu? Resim çizme pratiği olmayan oğlumun psikologla görüşmeye geldiğinde doğrudan kendi isteği ile resim çizmek istediğini ve şaşırtıcı şekilde kızımın da kendi isteği ile resim çizmek istediğini söylediklerini okudunuz mu?” diye konuştu.

Üvey baba Rahmi Akman da benzer bir savunma yaparak “Biz çocuklara istismar etmedik kesinlikle doktor raporlarımız vardır adli tıp raporlarımız var” şeklinde konuştu.

BABAANNEDEN AÇIKLAMA

​Eski gelini ve kocasının çocukları yönlendirmekle suçladığı babaanne Günay S. ise iddiaların asılsız olduğunu torunlarının hala yaşadıkları travmadan kurtulamadığını söyledi. Bu konunun aileler üzerinde medyada yer almasını istemediğini, torunlarının etkilendiğini ifade eden Günay S., sürecin avukatlar üzerinden sürdürülmesini istedi.

ANNENİN PAYLAŞIMLARINA ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan Anne Akman’ın Twitter paylaşımlarına erişim engeli kararı getirildi. Açıklamayı Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu yaptı.

“SUÇ İŞLEDİ”

Feyzioğlu, sanık annenin suçlu olmadığını ispatlamak ve kendisini savunmak adına, cinsel istismar mağduru çocukların mahrem kalması gereken adli tıp muayene raporlarını ve kişisel veri nitelikli diğer pek çok belgeyi dün Twitter hesabı üzerinden yayımlayarak suç işlediğini kaydetti.

TBB’nin başvurusu üzerine Ankara Nöbetçi 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nce, paylaşıma erişim engeli getirildi.

Birlik ayrıca sanık anne hakkında suç duyurusunda bulundu.

 

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