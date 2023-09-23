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Yeşilçam’ın yıldızından kötü haber!

Yeşilçam’ın yıldızından kötü haber!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Eylül 2023 - 18:23

Yeşilçam’ın yıldızı Harika Avcı hakkında hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta, 63 yaşındaki Avcı’nın tedavi olmayı reddettiği öğrenilmişti. Ünlü sanatçının şimdi de intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Yeşilçam'ın yıldızından kötü haber! - Sayfa 1

Yeşilçam’ın yıldızı Harika Avcı hakkında hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta, 63 yaşındaki Avcı’nın tedavi olmayı reddettiği öğrenilmişti. ünlü sanatçının şimdi de intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

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Yeşilçam'ın yıldızından kötü haber! - Sayfa 2

‘SİLAHLA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ’

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bilal Özcan’ın iddiasına göre; Harika Avcı intihara teşebbüs etti.

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Yeşilçam'ın yıldızından kötü haber! - Sayfa 3

Geçtiğimiz günlerde tedavisini ve kendisine maddi yardımları reddettiği söylenen Avcı’nın, evinde “Tuvaletim geldi” diyerek masadan kalktığı ve silahla intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

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Yeşilçam'ın yıldızından kötü haber! - Sayfa 4

“ELİNDEN SİLAHI BEN ALDIM”

Canlı yayına bağlanan Onur Akay “Evine davetliydim dün akşam. Saba Tümer’in programında dediği şeyi söyledi ve masadan kalktı… Sonrasına elinde silah, kafasına dayamış olarak buldum ve elinden silahı ben aldım. Zamanında leydilik eğitimi aldı, yalılar hediye edildi. Şimdi hiçbir şeyi yok. Onu çevresindekiler bu hale getirdi.” dedi.

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Yeşilçam'ın yıldızından kötü haber! - Sayfa 6
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Yeşilçam'ın yıldızından kötü haber! - Sayfa 7
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Yeşilçam'ın yıldızından kötü haber! - Sayfa 10

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