ON BİR AYIN SULTANI RAMAZAN BAŞLIYOR

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlıyor. Ramazan ayının ilk teravih namazı, 28 Şubat Cuma akşamı kılınacak ve ardından sahura kalkılarak oruç ibadetine başlanacak. Bu mübarek ay boyunca Müslümanlar oruç, ibadet ve yardımlaşma ile manevi bir atmosfer yaşayacak.

İlk Sahur ve İftar Vakitleri

Ramazan ayının ilk sahuru, 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi’ye bağlayan gece yapılacak. Oruç tutacak kişiler, sahurdan sonra imsak vaktinde niyet ederek oruca başlayacak. İlk iftar ise 1 Mart Cumartesi akşamı açılacak.

Türkiye genelinde oruç süreleri illere göre farklılık gösteriyor:

Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir’de 12 saat 56 dakika ile en uzun oruç tutulacak.

ile en uzun oruç tutulacak. 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç süresi yaşanacak.

Müslümanlar, her gün imsakiye saatlerini takip ederek sahur ve iftar vakitlerine göre ibadetlerini gerçekleştirecek.

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan ayının en kutsal gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilen bu gece, Müslümanlar tarafından dualarla ve ibadetlerle geçirilecek.

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı kutlanmaya başlanacak. Bayram, 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde üç gün boyunca sürecek.

2025 Fitre Miktarı Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı fitre miktarını 180 TL olarak belirledi. Fitre, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine verilerek, paylaşma ve dayanışma ruhunun güçlenmesine katkı sağlıyor. Fitre miktarı, asgari gıda giderleri dikkate alınarak hesaplanıyor ve maddi durumu iyi olan Müslümanlar için verilmesi vacip kabul ediliyor.

Ramazan Ayının Önemi ve İbadetler

Ramazan ayı, oruç, teravih namazı, fitre, zekât ve mukabele gibi ibadetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği, manevi atmosferin en yüksek olduğu dönem olarak kabul edilir.

Bu ayda Müslümanlar;

Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeye ,

, İhtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunmaya ,

, İftar sofralarında paylaşımı artırmaya ,

, Teravih namazlarıyla ibadetlerini güçlendirmeye odaklanır.

Ayrıca, Ramazan ayı boyunca oruç tutmanın fiziksel ve ruhsal faydaları da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Vücutta detoks etkisi oluşturan oruç, bağışıklık sistemini güçlendirerek hücre yenilenmesini destekler.

Ramazan 2025, 1 Mart Cumartesi günü başlayarak Müslümanlar için oruç ve ibadetle dolu bir manevi atmosferin kapılarını açacak. Ramazan’ın bereketinden faydalanmak isteyenler, oruçlarını tutarak, ibadetlerini artırarak ve ihtiyaç sahiplerine destek olarak bu kutsal ayın ruhunu yaşayacak. Kadir Gecesi 26 Mart’ta, Ramazan Bayramı ise 30 Mart’ta kutlanacak.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com