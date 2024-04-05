Kadir Gecesi mesajları 2024: Sevdikleriniz için en anlamlı ve resimli Kadir Gecesi mesajı ve sözleri

Kadir Gecesi mesajları, bu gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi nedeniyle araştırılıyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve ‘bin aydan hayırlı’ olarak kabul edilen Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma günü ihya ediliyor. Gün boyu Allah için ibadet edecek olan Müminler bunun yanı sıra sevdiklerine ‘Kadir Geceniz Mübarek Olsun’ dileklerini iletecek. Bu kutsal geceye özel en yeni resimli, dualı, ayetli, hadisli en anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını haberimizde derledik. İşte, güzel, anlamlı uzun ve kısa Kadir Gecesi mesajları ve sözleri…
On bir ayın sultanı Ramazan Ayının son günleri yaşanırken; Kur’an-ı Kerim’in ilk defa bu gecede nazil olmaya başladığı kabul edilen Kadir Gecesi eda ediliyor. Bu özel günün bereketini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için en özel Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik. İşte, ‘Hayırlı Kandiller’ ve ‘Kadir Gecemiz Mübarek Olsun’ dileklerini iletmek isteyenler için kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları…
KADİR GECESİ MESAJLARI 2024
Rabbimizin rahmetinin coştuğu, duaların en yüce makamlara ulaştığı Kadir Gecesi’nde, tüm dualarınızın kabul olmasını dilerim. Yüce Allah affetsin, merhametiyle kuşatsın. Kadir Geceniz mübarek olsun, her daim huzur içinde olun.
Kadir Gecesi dualarınızın kabulüne, kalplerinizin nuruna vesile olsun.
Allah’ım, merhametin ve lütfunla bizleri kucakla. Kadir Gecesi’nde dualarımızı kabul eyle, kalplerimizi nur ile doldur. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Bu mübarek gecede huzur içinde, sevdiklerimizle birlikte dualarımızı edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun, tüm dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olmasını dilerim.
Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması, kalplerinizin nur ile dolması ve sevdiklerinizle birlikte olmanız dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun.
FARKLI VE EN ANLAMLI KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN MESAJI
Kadir Gecesi’nin feyzi üzerinize olsun, dualarınız geri çevrilmesin, huzur içinde geçsin gece.
Rabbimizin sonsuz lütfu ve keremiyle dolu bu mübarek gecede, dualarınızın, niyetlerinizin kabul olması temennisiyle sizlere en içten dualarımı sunuyorum. Kadir Geceniz kutlu olsun, kalpleriniz nur, evleriniz bereketle dolsun.
Kadir Geceniz mübarek olsun, bu geceyi ibadetle, dua ile geçirerek huzur bulmanız dileğiyle.
Ey Rabbimiz, rahmetinle bizleri kuşat, merhametinle bize şefkat et. Kadir Gecesi’nin bereketiyle yüreklerimizi aydınlat, dualarımızı kabul eyle. Bize hidayet ver ve doğru yoldan ayrılmamızı engelle. Bu mübarek gecede sevdiklerimizle bir arada olmanın huzurunu yaşayalım, dualarımızı yürekten edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun
AYETLİ KADİR GECESİ MESAJLARI
Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. (Kadir Suresi 3-4-5. ayet)
KISA VE UZUN KADİR GECESİ MESAJLARI
Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. Kadir gecen mübarek olsun.
Kadir Gecesi değer gecesidir, Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece bir ömürden daha hayırlıdır. Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananları iman yolundan ayırmasın.
En son ve hakiki din olan İslam’ın yaşantımızdaki en önemli yönlendirici unsur olmasını, adalet ve dürüstlüğün hakim olduğu sevgi dolu mutlu günlerle birlikte temenni ve niyaz eylerim. Kadir Geceniz kutlu olsun…
Allah’ım, lütfunla bizi bağışla, merhametinle bize şefkat et. Bize hidayet ver ve doğru yoldan ayrılmamızı engelle. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Bu özel gecede yapacağınız duaların hiçbir zaman boşa gitmeyeceğine inanın. Rabbim dualarınızı kabul etsin, hayırlara vesile olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.
HADİSLİ KADİR GECESİ MESAJLARI
“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)
“«Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)
Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabbim. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…
Allah’ım, bu mübarek Kadir Gecesi’nde bizlere rahmetini ve lütfunu bolca ihsan eyle. Dualarımızı kabul buyur, günahlarımızı affet. Kalplerimizi hidayetinle doldur, bize en doğru yolu göster. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bu mübarek gecede, geçmişinize rahmet, geleceğinize bereket, evinize huzur, kalbinize nur dolsun. Dualarınızın kabulüne vesile olması dileğiyle, Kadir Geceniz kutlu olsun.
Bedende baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…
Yarabbi, Kadir Gecesi’nde bize merhametini ve rahmetini göster. Dualarımızı kabul buyur, günahlarımızı affet. Bize hidayet ver, doğru yolu göster. Kadir Geceniz mübarek olsun.
RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI
Kadir Gecesi, Allah’ın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her Müminin armağanlara garkettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun.
Kadir Gecesi, kalplerimizin arınması, dualarımızın kabul olması ve günahlarımızın affedilmesi için bir fırsattır. Bu mübarek gecede Rabbimizden af ve mağfiret diler, sevdiklerimizle birlikte huzurlu ve bereketli bir Kadir Gecesi geçirmeyi niyaz ederim. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin… Kadir geceniz hayırlı olsun.
Kadir Gecesi, affın ve bağışlamanın yoğunlaştığı bir gecedir. Yüce Allah bizi affetsin, dualarımızı kabul etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun!”
Gönüllerin coştuğu, sevgi ve merhametin yoğunlaştığı, affın ve mağfiretin bol olduğu Kadir Gecesi’nde dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun!
On bir ayın sultanı Kadir Gecesi, kulların af ve mağfiret için dualarının kabul edildiği mübarek bir gecedir. Dualarımızın, niyetlerimizin ve ibadetlerimizin makbul olması dileğiyle Kadir Geceniz mübarek olsun.
DUALI KADİR GECESİ SÖZLERİ
Allah’ım, merhametin ve lütfunla bizleri kucakla. Kadir Gecesi’nde dualarımızı kabul eyle, kalplerimizi nur ile doldur. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Bu mübarek gecede huzur içinde, sevdiklerimizle birlikte dualarımızı edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun, tüm dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olmasını dilerim.
Allah’ım, senin sonsuz rahmetin ve merhametin önünde hürmetle eğiliyor, dualarımızı kabul etmeni, günahlarımızı affetmeni diliyoruz. Bizlere hidayet ver, doğru yolda yürümemizi, sana olan bağlılığımızı güçlendirmemizi nasip eyle. Kadir Gecesi’nin feyzi ve bereketiyle bizi kuşat, dualarımızı, niyetlerimizi kabul eyle. Bizlere sevdiklerimizle birlikte huzur dolu nice güzel günler ve geceler nasip eyle. Kadir Geceniz mübarek olsun.