Doğalgaza Flaş Zam

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01 Nisan 2021 - 9:17
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Doğal gazda konut, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone grupları için nisan ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1 artışa gidildi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

AA’nın haberine göre; BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, martta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1302 lira 475 kuruş, sanayi ve elektrik üretim santralleri için 1456 lira 845 kuruş olarak belirlendi.

 

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Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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