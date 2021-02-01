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Merve Boluğur Sokağa Çıkma Kısıtlamasını Deldi

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Merve Boluğur Sokağa Çıkma Kısıtlamasını Deldi
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12 Nisan 2021 - 9:38
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Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Merve Boluğur Nişantaşı’nda görüntülendi. Sinirli olduğu gözlenen Boluğur muhabirlere çattı.

Posta’nın haberine göre; oyuncu Merve Boluğur sokağa çıkma yasağında Nişantaşı’nda bir pastaneyi ziyaret etti. Çok sinirli olan Boluğur öfkesini muhabirlerden çıkardı. Habercilerin sorularına “Hadi uzaklaşabilirsiniz. İşlerim var. Gazeteci olmanız size hesap vereceğim anlamına gelmiyor. Hadi şimdi yolumdan çekilin” diye ateş püskürdü.

Merve Boluğur’un kaba davranışının nedeni anlaşılamadı.

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