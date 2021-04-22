Hazal Filiz Küçükköse: Kriptoya yatırım yaptım

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Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Rumeli Hisarı’nda objektiflere takıldı. Kripto paralara ve borsaya yatırım yaptığından bahseden Küçükköse, “Sadece ben değil, artık herkes parasını oralarda değerlendiriyor. Bununla ilgili kendimi geliştiriyorum ama tüyo verecek kıvama gelmedim” dedi

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz gün Rumeli Hisarı’nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Küçükköse, “Televizyonla ilgili görüşme halinde olduğum projeler var. Artık güzel bir işle dönüş yapmak istiyorum. İş durumum netleşmesinin ardından ufak bir tatile çıkacağım” diye konuştu.

“KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM”

Ayrıca kripto paralara ve borsaya yatırım yaptığından bahseden 33 yaşındaki oyuncu, “Sadece ben değil, artık herkes parasını oralarda değerlendiriyor. Bununla ilgili kendimi geliştiriyorum ama tüyo verecek kıvama gelmedim” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARIN HESAPLARINA ULAŞIMI KESİLDİ

Öte yandan kripto para piyasası yerli borsa Thodex skandalı ile çalkalanıyor. Son günlerde para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex’in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi.

“SİTE TAMAMEN KAPATILDI”

Sayılarının yaklaşık 391 bin olduğu tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex’in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer’in dün akşam saat 18’de İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, “Birkaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer’in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar” dedi.