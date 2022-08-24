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Ali Güney kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Ali Güney kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
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24 Ağustos 2022 - 15:48
Ali Güney kimdir, kaç yaşında ve neden öldü Yeşilçam’ın ünlü ismi Ali Güney’in oynadığı filmler

Ali Güney ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam’da kötü adam karakterleri ile tanınan Ali Güney’in vefat ettiğini açıkladı. Peki, Ali Güney kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Ali Güney’in oynadığı Filmler ve biyografisi merak ediliyor. Yeşilçam filmlerinde kötü karakterler ile izleyici karşısına çıkan Ali Güney hayatını kaybetti. Onur Akay açıklamasında, ‘Ali Güney, uzun süredir KOAH hastasıydı ve üç gün önce nefes darlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı.’ dedi ve Güney’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

ALİ GÜNEY KİMDİR?

1 Ocak 1956 yılında Şanlıurfa Siverek’te dünyaya gelen Ali Güney, 9 yaşında İzmir’e gitti ve bu yolculuk onun hayata karşı en önemli yolculuğu oldu. İzmir’de simit satan, fabrikalarda çalışan ve nakliyat işi bile yapan Güney, Yılmaz Güney’in bakışları ve ses tonundan çok etkilenerek sinemaya âşık oldu. 1972 yılında fotoroman senaristliği yapan Güney, 1973 yılında da sinemaya adım attı. 1977 yılında ise yapımcılığa soyunan Güney, kısa sürede İstanbul Yeşilçam’da ün yaptı. Yönetmen Remzi Aydın Jöntürk tarafından sinemaya kazandırılan Ali Güney, daha sonra yönetmen Natuk Baytan ile tanıştı ve 20 filmde birden rol aldı. 30-40 kadar filmde de prodüksiyon amirliği, yönetmen asistanlığı yapan usta Oyuncu, kötü rollerle Türkiye genelinde ün yaptı. Oyuncu, 1988’de Alman yapımı bir dizi sayesinde bir ev sahibi oldu. 1990’lı yıllarda ‘Hayırsız Evlat’, ‘İstanbul-Paris’ gibi tiyatro oyunlarında da rol alan ve daha sonra İstanbul Yeşilçam Tiyatrosu’nu kuran Güney, okullarda gezici tiyatro yaparak minik yüreklere tiyatro aşkını vermek için çabaladı. Münir Özkul başta olmak üzere çok sayıda efsane oyuncu ile kamera karşısına geçen Ali Güney, sayısız Sinema filminde rol aldı, dizi ve televizyon filmlerinin de aranan isimleri arasına girdi.

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