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Bakanlık Korkutan Tabloyu Açıkladı

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Bakanlık Korkutan Tabloyu Açıkladı
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31 Mart 2021 - 21:33
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 Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi, 152 hasta ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Türkiye’de son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226’ya yükseldi.

VAKA SAYISINDA YENİ REKOR

Bugün açıklanan tablonun ardından günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı. Semptom gösteren bin 401 kişiyle birlikte toplam 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi.

Tabloya göre son 24 saatte 152 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 537’ye yükseldi.

Bugün iyileşen 19 bin 193 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 14 bin 226’ya yükseldi.

 

 

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