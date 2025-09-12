DMM’den Yalanlama: Köprü ve Otoyollar Satışa Çıkarılmıyor

Son günlerde bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Türkiye genelindeki otoyolların satışa çıkarıldığı iddiaları gündeme geldi. Kamuoyunda tartışma yaratan bu haberler üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) açıklama geldi.

DMM, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, “Köprü ve otoyolların hukuken satışı mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Dezenformasyon Kampanyasının Parçası”

Açıklamada, iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelindeki otoyolların satıldığına ilişkin haberler tamamen asılsızdır. Bu süreçte söz konusu olan satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımıdır.”

“Mülkiyet Devlette, İşletme Hakkı Devri Mümkün”

DMM, 1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile köprü ve otoyolların işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlandığını hatırlatarak, bunun yeni bir uygulama olmadığını belirtti.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Orta Vadeli Plan’da yer alan özelleştirme gelir hedefi, köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır. İddialara konu işlem, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir. Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmektedir.”

“Asılsız Haberlerle Algı Oluşturuluyor”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, köprü ve otoyolların yabancılara satılacağı ya da devletin elinden çıkacağı yönündeki iddiaları da reddetti.

“Satış”, “vatandaşa yük” ve “peşkeş” gibi ifadelerin gerçek dışı olduğunu vurgulayan DMM, bu haberlerin kamuoyunda algı oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.