Kocaeli’de yangın: ‘Anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi’

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzere bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde bulunan anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi. Anne ve çocukları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.