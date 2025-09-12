  1. Haberler
  3. Bahçeli’den Sosyal Medya Çıkışı: “Bana Kalsa Hepsini Kapatırım”

Bahçeli’den Sosyal Medya Çıkışı: “Bana Kalsa Hepsini Kapatırım”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyanın toplumsal ve aile üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek radikal bir çıkış yaptı. Son röportajında sosyal medya kullanımına dair görüşlerini paylaşan Bahçeli, özellikle çocukların güvenli internet ortamlarında bulunmasının önemine vurgu yaptı.

Sosyal Medyaya Sert Eleştiri

Bahçeli, sosyal medyanın “kökünün kazınması” gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor.”

Radikal Öneri

MHP Lideri, sosyal medyanın kontrolsüz kullanımına karşı oldukça sert bir tavır sergileyerek, “Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım” dedi.

Bahçeli’nin bu açıklaması, sosyal medya ve dijital platformların denetimi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

