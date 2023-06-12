ABD merkezli bankadan flaş faiz tahmini! ‘Merkez Bankası bu ay…’

JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizi bu ay yüzde 25’e yükseltmesini bekliyor.
ABD merkezli banka JP Morgan, mevcut yüzde 8,5 seviyesinde olan politika faizinin 22 Haziran’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 25’e yükseltileceği tahmininde bulundu. Banka tarafından paylaşılan notta yüzde 30 seviyesindeki yıl sonu faiz tahmini değiştirilmedi.
RESESYON BEKLENTİSİ
JP Morgan, kredi koşullarındaki sıkılaşma nedeniyle bu yılın ikinci yarısında Türkiye’nin resesyona gireceğini öngörüyor.
Merkez Bankası, yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilk faiz kararını önümüzdeki hafta perşembe günü açıklayacak.