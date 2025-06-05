BAYRAM TRAFİĞİ SAKARYA’DA KİLİTLENDİ

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların erken saatlerde yola çıkması, özellikle Sakarya’da trafik yoğunluğunu artırdı. Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının kesiştiği noktada araçlar ilerlemekte zorlandı, trafik durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı öncesinde Türkiye genelinde tatil hareketliliği başladı. Milyonlarca kişi, tatili fırsat bilerek memleketlerine ya da tatil yörelerine gitmek üzere araçlarıyla yollara çıktı. Özellikle Sakarya’da, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının birleştiği noktada ciddi bir yoğunluk yaşandı. Ankara istikametine doğru ilerleyen araçların oluşturduğu kuyruklar kilometrelerce uzadı.

Trafik akışının yavaşlamasıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede görev yapan jandarma ve emniyet birimleri yoğun önlemler aldı. Uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi, trafik adeta durma noktasına geldi.

JANDARMA VE EMNİYET EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Tatil boyunca yaşanabilecek kazaları önlemek adına trafik güvenliği tedbirleri artırıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, güzergâhlarda hem trafik kontrolü hem de bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Sürücülere, hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve takip mesafesine dikkat etmeleri yönünde sürekli anonslarla uyarılarda bulunuluyor.

YOLCULUK SÜRELERİ UZADI

Trafikteki yoğunluk nedeniyle Sakarya-Ankara yönündeki araçlar normalden çok daha uzun sürede hedeflerine ulaşabiliyor. Özellikle bayramın ilk günlerine kadar bu yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, zorunlu olmadıkça gece saatleri veya yoğunluğun azaldığı zamanlarda yola çıkılması çağrısında bulundu.

VATANDAŞLARA UYARI: SABIRLI VE DİKKATLİ OLUN

Trafik yetkilileri, bayram boyunca yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmek için vatandaşların sabırlı ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda alternatif güzergâhların kullanılması ve navigasyon uygulamalarıyla yoğun bölgelerin kontrol edilmesi öneriliyor.