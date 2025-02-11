HADİSE’DEN KADINLARA PRENSES OLMAYI HAK EDİYORUZ MESAJI

Ünlü şarkıcı Hadise, Türkiye turnesi kapsamında Konya ve Kayseri’de sahne alırken, kadın hayranlarına özel anlamlı bir mesaj verdi. Sahnede yaptığı konuşmasında, “Prenses olmayı hak ediyoruz” diyen Hadise, binlerce kişiyle buluşarak duygusal bir anı paylaşmış oldu.

Hadise, Kadınlara Güçlü Mesajlar Verdi

Hadise, Konya’daki konserde hit kadınların sahneden aktardığı mesajla dikkat çekti. “Hepimiz prenses olmayı hak ediyoruz” diyerek kadınların takdirini kazanan Hadise, sahnedeki enerjisiyle de izleyicilerinin gönlünü kazandı. Şarkıcı, bu özel anı şarkısı “Prenses” ile sahneyi sahneleyerek büyük bir coşku yaratmayı başardı.

Turne Konserleriyle Büyüledi

Hadise’nin Kayseri ve Konya’daki konserleri, yaklaşık iki saat süren muazzam bir performansa sahne oldu. Sahneye çıkmadan önce, yoğun bir tempoda devam ettiğini dile getiren Hadise, konser sırasında hayranlarına olan sevgisini dile getirdi. Onun bu özel konserlerine katılan binlerce kişi, şarkıcının beğenisiyle izledi.

Prenses Şarkısı Konserde Coşkuyla Söylendi

Hadise’nin “Prenses” adlı şarkısı, konserin muhteşem anlarından biri oldu. favori hayranlarıyla birlikte seslendirdiği şarkı, adeta bir gösteriye dönüştü. Şarkıcının enerjik performansı, konseri dolduran taraftarlar tarafından büyük bir alkışla karşılandı.

Hadise, Sahnede Göz Doldurdu

Şarkıcının sahne performansı kadar, sahne kostümü de dikkat çekiciydi. Zarif bir şekilde tasarlanmış elbisesi ve doğal tavırlarıyla Hadise, bir kez daha büyüleyici bir izlenim bıraktı. Konser boyunca hayranlarıyla olan samimi diyaloğu ve pozitif enerjisi, geceyi muhteşem kıldı.

Hadise, Konserlerde Kadın Dayanışına Önem Veriyor

Hadise, kadınları ödüllendirmek için sahnede sık sık güçlü mesajlar veriyor. Kadınların eşit dünyadaki haklara sahip olması, vurgulayan ünlü şarkıcı, konserlerinde bu gibi anlamlı konuşmalarla sürekli olarak devam ediyor. Sahneye çıktığı an, enerjik ve kadınlara yönelik söylemleriyle hayranlarını etkilemeye devam ediyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/