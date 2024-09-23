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Engelli çobanı dakikalarca odunla dövdü

Engelli çobanı dakikalarca odunla dövdü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Eylül 2024 - 15:31

Kahramanmaraş’ta çekildiği iddia edilen görülerde genç bir kadının zihinsel engelli bir çobanı dakikalarca odun ile dövdüğü görüldü.

Kahramanmaraş‘ın Andırın ilçesinden yayılan bir video sosyal medyada gündem oldu.

EKOLTV tarafından paylaşılan videoda, Genç bir kadın eline aldığı sopa ile zihinsel engelli bir çobanı dakikalarca dövdü. Kadının engelli çobanın sırtına ve dizlerine vurduğu anlar anbean kayıt altına alınırken videoyu çeken kişinin de hiçbir müdahalede bulunduğu görüldü.

Videoda engelli çobanın bir kısımda başına kamera ile oldukça yaklaşıldı ve başının da aldığı darbeler nedeni ile kanadığı görüldü.

Genç kadının neden engelli çobanı dövdüğü ise bilinmiyor.

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