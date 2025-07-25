ARDA TURAN’DAN FATİH TERİM’E DUYGUSAL İTHAF

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nun dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Beşiktaş, kendi sahasında Shakhtar Donetsk’i ağırladı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede Türk futbolunun efsane isimlerinden Arda Turan, teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Shakhtar’la Beşiktaş’a karşı sahaya çıktı. Turan’ın öğrencileri, mücadeleyi 4-2’lik net bir skorla kazanarak Avrupa’da güçlü bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Arda Turan, sadece galibiyeti değerlendirmekle kalmadı, aynı zamanda duygusal bir açıklamaya imza attı. Teknik direktörlük yolculuğunun ilk adımlarını attığı bu önemli zaferi, Türk futbolunun duayen isimlerinden biri olan Fatih Terim’e ithaf etti. Arda Turan, “Gördüğünü yapmaktan korkmamayı Fatih Terim’den öğrendim. Onun öğretileri sayesinde futbolculuğumda olduğu gibi teknik direktörlüğümde de sahada kararlı ve cesur adımlar atmaya çalışıyorum.” dedi.

Fatih Terim ile uzun yıllar milli takımda ve Galatasaray’da çalışan Arda Turan, hocasıyla kurduğu özel bağı bir kez daha ortaya koydu. “Fatih Hoca’dan öğrendiğim en önemli şey, doğru bildiğinden asla vazgeçmemek. Gördüğün neyse, çekinmeden uygula. Bu anlayış bana kariyerimde hep yön verdi. Bugün teknik direktör olarak sahadayım ve onun bana aşıladığı bu cesaretle yoluma devam ediyorum.” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Arda Turan’ın bu sözleri sadece futbol camiasında değil, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Taraftarlar ve futbolseverler, genç teknik adamın bu anlamlı açıklamasına yoğun ilgi gösterdi. Pek çok kullanıcı, hem galibiyet hem de Terim’e yönelik bu vefa dolu ithaf için Turan’a teşekkür mesajları paylaştı.

Özellikle futbolculuk döneminde Fatih Terim ile yakaladığı başarılarla adından söz ettiren Arda Turan’ın, şimdi teknik direktörlük kariyerinde de bu mirası sürdürüyor olması, Türk futbolu adına umut verici olarak değerlendirildi. Futbolseverler, Arda Turan’ın sahadaki liderliğini kenar yönetiminde de başarıyla sürdürmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Genç yaşına rağmen teknik adamlık yolunda istikrarlı adımlar atan Arda Turan’ın bu çıkışı, futbol dünyasında “Yeni bir Fatih Terim doğuyor mu?” sorularını da beraberinde getirdi. Şimdi gözler, rövanş karşılaşmasında Arda Turan’ın öğrencilerinin nasıl bir performans sergileyeceğine çevrilmiş durumda.