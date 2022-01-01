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Dilan Çiçek Deniz sarı saçlı yeni imajını paylaştı! Robot Sophia diyebilir miyiz?

Dilan Çiçek Deniz sarı saçlı yeni imajını paylaştı! Robot Sophia diyebilir miyiz?
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07 Şubat 2022 - 13:51

Dilan Çiçek Deniz sarı saçlı yeni imajını paylaştı! Robot Sophia diyebilir miyiz?

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi. Çukur ve Alev Alev’in ardından yeni projesi için hazırlık yapan Çiçek, saçlarını sarıya boyattı. Instagram’dan fotoğraf paylaşan güzel oyuncu “Robot Sophia diyebilir miyiz?” notunu düştü.

Dilan Çiçek Deniz sarı saçlı yeni imajını paylaştı! Robot Sophia diyebilir miyiz? - Sayfa 1

İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz soluğu İzlanda’da almıştı.

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Dilan Çiçek Deniz sarı saçlı yeni imajını paylaştı! Robot Sophia diyebilir miyiz? - Sayfa 2

Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanışmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz sarı saçlı yeni imajını paylaştı! Robot Sophia diyebilir miyiz? - Sayfa 3

Çukur ve Alev Alev’in ardından yeni projesinin hazırlıklarına başlayan Deniz ilk olarak imajını değiştirdi.

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Dilan Çiçek Deniz sarı saçlı yeni imajını paylaştı! Robot Sophia diyebilir miyiz? - Sayfa 4

İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığında olan Çiçek, saç rengini değiştirdi.

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Dilan Çiçek Deniz sarı saçlı yeni imajını paylaştı! Robot Sophia diyebilir miyiz? - Sayfa 5

“ROBOT SOPHIA DİYEBİLİR MİYİZ?”

Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu son olarak saç rengini daha da açarak adeta ‘Barbie bebeğe’ dönüştü.

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Dilan Çiçek Deniz sarı saçlı yeni imajını paylaştı! Robot Sophia diyebilir miyiz? - Sayfa 6

Deniz yeni imajını “Robot Sophia diyebilir miyiz?” notuyla paylaştı.

Güzel oyuncunun paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

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