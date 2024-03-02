Yok artık Jesus! 2 maç sonra…

Al Hilal’de 25 maçlık galibiyet serisi yakalayan Jorge Jesus, 2 maç daha kazanması durumunda dünya rekorunu kıracak.
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal Suudi Arabistan’da tarih yazıyor. Portekizli teknik adam takımının başında çıktığı son 25 maçta 25 galibiyet alarak inanılması güç bir istatistiğin sahibi oldu.
54 RESMİ MAÇTA DA GOL ATTILAR
Al Hilal, Jorge Jesus yönetiminde çıktığı 54 resmi maçın tamamında gol attı. Bu sezon bütün derbileri kazanan Al Hilal, 9 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor.
2 MAÇ SONRA DÜNYA REKORU
Al Hilal’de 25 maçlık galibiyet serisi olan Jorge Jesus, 2 maç daha kazanırsa dünya rekorunu egale ederek tarihe geçecek.