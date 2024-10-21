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Tekirdağ’da iş makinasına çarpan araç alev aldı! 5 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da iş makinasına çarpan araç alev aldı! 5 kişi hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Ekim 2024 - 8:58

Tekirdağ’da feci bir kaza meydana geldi. Kontrolü kaybedip iş makinasına çarpan araç alev aldı! Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar…

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi’nde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen 59 FV 888 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde Ö.A.’nın kullandığı iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev topuna dönen otomobildeki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Tekirdağda iş makinasına çarpan araç alev aldı 5 kişi hayatını kaybetti

 

Kazada ölen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişinin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağda iş makinasına çarpan araç alev aldı 5 kişi hayatını kaybetti

 

Jandarma, iş makinesi sürücüsü Ö.A.’yı gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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