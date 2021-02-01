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Dolar Eğlence Sektörünü Fena Vurdu

Dolar Eğlence Sektörünü Fena Vurdu
Yasar ÇAKMAK
Yasar ÇAKMAK( yasar@haberkonseyi.com )
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18 Aralık 2021 - 11:25

Dolar Eğlence Sektörünü Vurdu

 

Covid-19 nedeni ile iki yıldan fazladır mekanların kapatan işletmeciler biraz nefes almaya başladığı dönemde Dolar frene basmadan yükselmesinden dolayı  karar karar düşünmeye başladılar.  Yılbaşında biraz daha nefes almayı düşünen işletmeciler büyük bir organizasyon yaparken dolar yükselmesinden dolayı  ne yapacakların şaşırdılar, İstanbul’da bazı mekanlar ünlü isimler  sahne açarken  Kıbrıs, Antalya, Bodrum, Uludağ gibi bir çok tatil köyleri organizasyonlarını iptal edenler olduğunun söyleyerek  ne yapacaklarını bilmediklerini ve şaşırdıkların belirten işletmeciler oldu.

 

Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Hadise, Seda Sayan, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan gibi bir çok ünlü isim de yılbaşı gecesi İstanbul  ve Kıbrıs da program yapacak olan sanatçılar paraların dolar üzerinden mi alacaklar bu konu üzerinde şimdilik hiç konuşmayan işletmeciler bize gelen en son dedikoduya göre Hadise ve  Ajda Pekkan, Sibel Can dolar üzerinde anlaştıkların  bu yüzden de menajerlerin işletmecimler ile tekrar konuşma yapması ve orta bir yol bulmaya  çalışıyorlar.

 

Balık Restoranlarının Bazılar Kapatmayı Düşüyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul  boğaz de bir çok ünlü restoranlar dolar  yüzünden bir çok müşterilerimizin artık gelmediklerin belirterek  bu yıl zaten balık pahalı şimdi dolar yükseldi  fiyatlar artı eski müşterilerimiz çoğu yok bir iki masa ile bazen kapatıyoruz  kazanmadığımız için de adam çalıştıramıyoruz bu asgari ücretle  zaten kimseyi çalıştıramayız  bu gidişler kapatacaklarını belirten bir çok önemli mekan kepenk vuracaklarını söylüyor.

Yanı  dolar yükselmesi  ekonomin  son durumun göre bir çok alanda olduğu gibi İstanbul  bir çok eğlence sektörü  durumun ortada  Dolar eğlence bitirmeye başladı.

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