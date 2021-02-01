Dolar Eğlence Sektörünü Fena Vurdu

Dolar Eğlence Sektörünü Vurdu

Covid-19 nedeni ile iki yıldan fazladır mekanların kapatan işletmeciler biraz nefes almaya başladığı dönemde Dolar frene basmadan yükselmesinden dolayı karar karar düşünmeye başladılar. Yılbaşında biraz daha nefes almayı düşünen işletmeciler büyük bir organizasyon yaparken dolar yükselmesinden dolayı ne yapacakların şaşırdılar, İstanbul’da bazı mekanlar ünlü isimler sahne açarken Kıbrıs, Antalya, Bodrum, Uludağ gibi bir çok tatil köyleri organizasyonlarını iptal edenler olduğunun söyleyerek ne yapacaklarını bilmediklerini ve şaşırdıkların belirten işletmeciler oldu.

Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Hadise, Seda Sayan, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan gibi bir çok ünlü isim de yılbaşı gecesi İstanbul ve Kıbrıs da program yapacak olan sanatçılar paraların dolar üzerinden mi alacaklar bu konu üzerinde şimdilik hiç konuşmayan işletmeciler bize gelen en son dedikoduya göre Hadise ve Ajda Pekkan, Sibel Can dolar üzerinde anlaştıkların bu yüzden de menajerlerin işletmecimler ile tekrar konuşma yapması ve orta bir yol bulmaya çalışıyorlar.

Balık Restoranlarının Bazılar Kapatmayı Düşüyor

İstanbul boğaz de bir çok ünlü restoranlar dolar yüzünden bir çok müşterilerimizin artık gelmediklerin belirterek bu yıl zaten balık pahalı şimdi dolar yükseldi fiyatlar artı eski müşterilerimiz çoğu yok bir iki masa ile bazen kapatıyoruz kazanmadığımız için de adam çalıştıramıyoruz bu asgari ücretle zaten kimseyi çalıştıramayız bu gidişler kapatacaklarını belirten bir çok önemli mekan kepenk vuracaklarını söylüyor.

Yanı dolar yükselmesi ekonomin son durumun göre bir çok alanda olduğu gibi İstanbul bir çok eğlence sektörü durumun ortada Dolar eğlence bitirmeye başladı.