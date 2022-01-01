Survivor All Star’da Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz aşk itirafı! ‘İki gülücük atsan…’

“NE OLUR YAŞAYIP GÖRECEĞİZ”

Sude “İlk iki gün algılayamadım tabii. İki günden sonra insan durdukça bazı şeyleri yerine koymaya çalışıyor. O söylediği, benim yaşadığım. Bazı şeyler uyuşuyor, bazı şeyler uyuşmuyor. Burada çözülecek bir durum değil zaten. Çıkınca ne olur yaşayıp göreceğiz.” ifadelerini kullandı.