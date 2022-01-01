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Survivor All Star’da Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz aşk itirafı! ‘İki gülücük atsan…’

Survivor All Star’da Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz aşk itirafı! ‘İki gülücük atsan…’
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07 Şubat 2022 - 13:38

Survivor All Star’da Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz aşk itirafı! ‘İki gülücük atsan…’

Survivor 2022 All Star’da aralarında aşk dedikoduları çıkan Sude Burcu ve Mert Öcal arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Survivor’da dokunulmaz oyunu öncesinde Mert ve Sude oyun alanının kenarından baş başa bir konuşma yaptı. Mert, Sude’ye “Ben senin için yarışmayı bırakırım” dedi. Mert “Bana uzaktan iki gülücük atsan bana yeter. Oyun kazanmamı sağlar. İletişimi kesmeyeceksin” değil mi?” sözleriyle adeta Sude’ye aşkını ilan etti. Sude ise “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

Survivor All Star’da Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz aşk itirafı! ‘İki gülücük atsan…’ - Sayfa 1

Survivor All Star’da heyecan tüm hızıyla sürerken aralarındaki duygusal yakınlaşma sonrası tartışmalar yaşanan Mert ile Sude’nin herkesten uzakta baş başa konuşması dikkatleri çekti.

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Survivor All Star’da Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz aşk itirafı! ‘İki gülücük atsan…’ - Sayfa 2

 “SENİ ÇOK DÜŞÜNÜYOR OLSALAR…”

Mert, Sude’ye “Seni çok düşünüyor olsalar sen çok iyi yarışma süreci geçirirken kafanı karıştırıp seni böyle üzmezler. Bir kere zaten acayip sinirliyim onlara. Söyledikleri şeylerin bazıları kulağıma geldi. Çoğu dedikodu, iftira çoğu” dedi.

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Survivor All Star’da Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz aşk itirafı! ‘İki gülücük atsan…’ - Sayfa 3

“SENİNLE BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK KEYİFLİYİM”

Sude’ye içini döken Mert, şöyle konuştu:

“Sana detaylı şekilde anlatacağım çıktıktan sonra tam olayın ne olduğunu. Buradan bana hak vermeni isteyebilirim, benim kafamda planlama var. Seninle birlikte burada olduğum için çok keyifliyim. Bu olayların çözümü bendeydi, çözecektim.”

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Survivor All Star’da Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz aşk itirafı! ‘İki gülücük atsan…’ - Sayfa 4

“Bu olay kendi içerisinde zamanla çözülecekken Nisa ve Ogeday’ın üstüne vazife olmayan konuları dedikoduyla birleştirerek sana anlatmaları. Çok mu düşünüyorlar seni, ben senin için yarışmayı bırakırım. Ogeday Nisa için bu yarışmayı bırakır mı sanıyorsun?”

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Survivor All Star’da Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz aşk itirafı! ‘İki gülücük atsan…’ - Sayfa 5

“NE OLUR YAŞAYIP GÖRECEĞİZ”

Sude “İlk iki gün algılayamadım tabii. İki günden sonra insan durdukça bazı şeyleri yerine koymaya çalışıyor. O söylediği, benim yaşadığım. Bazı şeyler uyuşuyor, bazı şeyler uyuşmuyor. Burada çözülecek bir durum değil zaten. Çıkınca ne olur yaşayıp göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Survivor All Star’da Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz aşk itirafı! ‘İki gülücük atsan…’ - Sayfa 6

“İKİ GÜLÜCÜK ATARSIN BU BANA YETER”

Konuşmanın sonunda ise Mert, “Benimle iletişimi kesmeyeceksin değil mi?Uzaktan uzağa, iki gülücük atarsın arada bench’ten bench’e bu bana yeter. Oyun kazanmamı sağlar” dedi. Sude ise “İletişim olamıyor burada maalesef. Bilmiyorum. Beni bana bırak başka bir şey istemiyorum şu an” yanıtını verdi.

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