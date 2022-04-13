Damla Sönmez’den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! “O nasıl bir duruş?”

Ödüllü oyuncu Sönmez, baldırına kadar açılan bacak dekolteli kıyafetiyle poz verdi.
DAMLA SÖNMEZ’DEN BACAK DEKOLTELİ POZ
Ünlü oyuncu Damla Sönmez, bacak dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Pozuna beğeni ve yorum yaparken Sönmez’in duruşu da dikkat çekti.
Bazı kullanıcılar, “Bu nasıl duruş?” tarzında yorum yaptı.
ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde üstsüz ve yırtmaçlı poz vermişti.
O pozun altına şu ifadeleri düşmüştü: “Ne giyeceğimize, nasıl davranacağımıza, ne olacağımıza, ne kadar olacağımıza karışmak aklından geçenlere… sonu soru işaretli değil, ünlemli bir; SANA NE!”
İşte Damla Sönmez’in paylaştığı yeni pozu…