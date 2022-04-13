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Damla Sönmez’den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! “O nasıl bir duruş?”

Damla Sönmez’den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! “O nasıl bir duruş?”
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13 Nisan 2022 - 15:26
Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Damla Sönmez yırtmaçlı eteğiyle poz verdi. Sönmez’in baldırına kadar açık derin dekoltesi olay oldu.
Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 1

Ödüllü oyuncu Sönmez, baldırına kadar açılan bacak dekolteli kıyafetiyle poz verdi.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 2

DAMLA SÖNMEZ’DEN BACAK DEKOLTELİ POZ

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, bacak dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 3

Pozuna beğeni ve yorum yaparken Sönmez’in duruşu da dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 4

Bazı kullanıcılar, “Bu nasıl duruş?” tarzında yorum yaptı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 5

ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde üstsüz ve yırtmaçlı poz vermişti.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 6

O pozun altına şu ifadeleri düşmüştü: “Ne giyeceğimize, nasıl davranacağımıza, ne olacağımıza, ne kadar olacağımıza karışmak aklından geçenlere… sonu soru işaretli değil, ünlemli bir; SANA NE!”

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 7

İşte Damla Sönmez’in paylaştığı yeni pozu…

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 8
Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 9
Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 10
Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 11
Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 13
Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 14
Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 15
Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 16
Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 17
Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 18
Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?" - Sayfa 19
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