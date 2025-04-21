CİCİŞ CEYDA’DAN SOSYAL ÇIĞLIK: “ABLAMA MARMARA CEZAEVİNDE TACİZ VAR!”

Toplumun yakından tanıdığı Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımla gündemi sarstı.

Ceyda Ersoy, Silivri Marmara Cezaevi’nde A-8 koğuşunda kalan ablası Esra Ersoy’un, koğuştaki diğer mahkumlar tarafından tehdit edildiğini ve cezaevi yönetiminin bu duruma kayıtsız kaldığını iddia etti. Kardeşiyle yaptığı telefon görüşmesini duygusal bir şekilde aktaran Ceyda Ersoy, “Ablam yüzünü kesmekle, güzelliğini bozmakla tehdit edilmiş. Kimse bir şey yapmadı. Esra ağlayarak beni aradı. Şu an ailesi olarak panik halindeyiz!” ifadelerini kullandı.

Ceyda Ersoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu sözlerle isyan etti:

“Silivri Marmara Cezaevi A-8 koğuşunda kalan ablam Esra Ersoy, koğuşundaki lezbiyenler tarafından yüzünü kesmekle, güzelliğini bozmakla tehdit edilmiş. Bunu oradaki başmemura ve memurlara söyleyen Esra’ya hiçbir yardım edilmemiş! Ne tehdit edenler koğuştan alınmış ne de Esra’ya herhangi bir yardım edilmiş. Esra, can güvenliği olmadığı için ağlayarak beni aradı. Ona hemen avukat gönderiyorum ve savcılığa bildireceğiz!”

Yaşanan olayın ardından kamuoyuna seslenen Ceyda, yetkililerden acil müdahale talep etti. “Keşke buna gerek kalmasaydı da @marmarakapalicezaevi bu konuyla ilgilenip, Esra’yı tehdit edenleri farklı koğuşa alsaydı” diyen Ersoy, etiketlediği medya organları ve Adalet Bakanlığı’ndan yardım istedi.

Aile, Esra Ersoy’un can güvenliğinden endişe ediyor. Avukatlar aracılığıyla savcılığa başvurulacağı belirtilirken, Ceyda’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu gelişme üzerine, Marmara Cezaevi’nden ya da Adalet Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kamuoyunun dikkat kesildiği bu olayın nasıl sonuçlanacağı merak konusu.