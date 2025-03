Ebubekir Şahinbaş 2025 Rap Albümüyle Geliyor

2025 Rap Albümüyle Geliyor

Kargaşa Records bünyesinde hem vokalist hem de prodüktör olarak çalışan Ebubekir Şahinbaş (Ebu) Bu süre zarfında Cem Adrian, Köst, Ados gibi sanatçılarla çalışma fırsatı yakaladı. Bir çok sanatçının kayıt, mix-mastering ve aranje çalışmalarını gerçekleştirdi.

Her tarzda müzik yapmaya çalışan Ebubekir Şahinbaş (Ebu) müziğin her çeşidini sevdiğini belirterek ağırlıklı olarak R&B, hip-hop, pop ve arabesk türlerinde çalışmaktadır.

Bugüne kadar 10’dan fazla şarkısı yayınlanan Ebubekir Şahinbaş (Ebu)’ın bazı şarkılarıda düet projeler olarak dinleyicilerle buluştu. Şu an ise en güçlü projelerimden biri olan “Ağır Ağır” şarkısını yayınlamaya hazırlanan Şahinbaş. Bu şarkısını Chef Bi ile bir düet ve profesyonel bir kliple destekleyeceğini belirtmektedir.

Bunun yanı sıra, yakında çıkacak yeni projeleri arasında solo olarak yayınlanacak olan “Sora Sora” ve bir düet şarkısı olan “Lala” şarkıları yer almaktadır.

IF Performance, 6:45 ve Milyon Performance gibi sahnelerde sevenleriyle buluşarak yakın gelecekte hem sahne performanslarını hem de yeni projelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflemektedir.

Ayrıca Kariyerinde bir çok isimle feat atmış olup başta Ebu , Kst , Çagrı Sinci gibi rap sanatçılarıyla başarılı projelerde yer alan 2006 yılından bu yana rap müzik yapan Fırat Öncel (Rafi Resh) uzun bir aradan sonra Efe Pekşahin müzik direktörlüğünde 2025 Rap albümü projesiyle ses getireceğini dile getirdi.