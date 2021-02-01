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Derin Talu’nun Mini Bikinili Pozu Olay Oldu

Derin Talu’nun Mini Bikinili Pozu Olay Oldu
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08 Ekim 2021 - 16:14

Geçtiğimiz ay 18’inci yaşını kutlayan Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, ayna karşısında paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada olay yarattı.

Defne Samyeli ile Eren Talu’nun geçtiğimiz ay 18’inci yaşına giren Derin Talu, tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Antalya‘ya giren Talu, ayna karşısında bikiniyle çektiği selfie’si olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan Talu’ya kalp ve ateş emojileri yağdı.

Birçok takipçisi Talu’ya, “Güzelliğini annesinden almış” gibi yorumlar yaptı.

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