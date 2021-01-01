HaberKonseyi

Akit’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üstü Kapalı Tehdit

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Akit’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üstü Kapalı Tehdit
4 views
26 Ağustos 2021 - 13:43
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Yeni Akit Gazetesi bugünkü manşetinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Millet affetmez” yorumu ile tehdit etti.

Yargıtay’ın onamasıyla 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 isim için başlayan infaz süreciyle birlikte aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 13 isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emekli generallerin durumu tartışılmaya devam ediliyor.

Zira, tutuklananlar arasında 84 yaşında olan da var 89 yaşında olan da.

Karar hakkında tartışmalar sürerken, hapse atılan generaller için “Cumhurbaşkanı affı”nın gündeme getirilmesi konuşulmaya başlandı.

Hükümet medyasında çıkan bazı yazılarda, Cumhurbaşkanı’nın 28 şubat sanıklarını “affedeceği” görüşüne yer verildi.

“MİLLET AFFETMEZ”

Hükümete yakın Akit gazetesi ise bugünkü manşetinde üstü kapalı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit etti.

Akit, “Darbeciyi affedeni millet affetmez” başlıklı haberinde, “28 Şubat darbecileri, 24 yıl sonra adaletle tanışarak cezaevine girerken, zindanda daha bir hafta bile geçirmeden af ve tahliye gündemi oluştururken, hukukçular, darbecileri affedeni milletin affetmeyeceğini hatırlattılar” ifadelerine yer verdi.

Haberde avukat olduğu belirtilen Hamza Uçan adlı bir kişinin ve İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş’ın görüşlerine yer verilirken, “Darbecilerin hak ettiği ceza idamdır. Asılmayıp cezaevlerinde tutulmalarına şükretmesi gereken darbeciler serbest kalma derdine düşüyor” gibi ifadeler de kullanıldı.

Öte yandan Hamza Uçan’ın daha önce Akit’e birçok kez demeç verdiği de görüldü.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Defne Samyeli Bu Görüntülerden RahatsızDefne Samyeli Bu Görüntülerden Rahatsız
Dövmesi Olay OlduDövmesi Olay Oldu
Kirli Oyunlarını Ortaya ÇıkaracağımKirli Oyunlarını Ortaya Çıkaracağım
Kaçmasaydık Ölebilirdik !Kaçmasaydık Ölebilirdik !
Parayla Aşı Olmuş Gibi Gösteriyorlar !Parayla Aşı Olmuş Gibi Gösteriyorlar !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şevval Sam Hedef Gösterildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli Bu Görüntülerden Rahatsız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dövmesi Olay Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kirli Oyunlarını Ortaya Çıkaracağım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Yılmaz’ın Yazısı Erdoğan’ı Kızdıracak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sedat Peker’den Ağır Suçlamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kaçmasaydık Ölebilirdik !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akit’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üstü Kapalı Tehdit
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Parayla Aşı Olmuş Gibi Gösteriyorlar !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Eşi Sessizliğini Bozdu
SON DAKİKA HABERLERİ
Şevval Sam Hedef GösterildiAğustos 26, 2021-5:11 pm
Defne Samyeli Bu Görüntülerden RahatsızAğustos 26, 2021-4:54 pm
Dövmesi Olay OlduAğustos 26, 2021-4:39 pm
Kirli Oyunlarını Ortaya ÇıkaracağımAğustos 26, 2021-4:14 pm
Kaçmasaydık Ölebilirdik !Ağustos 26, 2021-1:57 pm
Akit’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üstü Kapalı TehditAğustos 26, 2021-1:43 pm
Parayla Aşı Olmuş Gibi Gösteriyorlar !Ağustos 26, 2021-1:32 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.