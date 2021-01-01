Akit’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üstü Kapalı Tehdit

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Yeni Akit Gazetesi bugünkü manşetinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Millet affetmez” yorumu ile tehdit etti.

Yargıtay’ın onamasıyla 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 isim için başlayan infaz süreciyle birlikte aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 13 isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emekli generallerin durumu tartışılmaya devam ediliyor.

Zira, tutuklananlar arasında 84 yaşında olan da var 89 yaşında olan da.

Karar hakkında tartışmalar sürerken, hapse atılan generaller için “Cumhurbaşkanı affı”nın gündeme getirilmesi konuşulmaya başlandı.

Hükümet medyasında çıkan bazı yazılarda, Cumhurbaşkanı’nın 28 şubat sanıklarını “affedeceği” görüşüne yer verildi.

“MİLLET AFFETMEZ”

Hükümete yakın Akit gazetesi ise bugünkü manşetinde üstü kapalı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit etti.

Akit, “Darbeciyi affedeni millet affetmez” başlıklı haberinde, “28 Şubat darbecileri, 24 yıl sonra adaletle tanışarak cezaevine girerken, zindanda daha bir hafta bile geçirmeden af ve tahliye gündemi oluştururken, hukukçular, darbecileri affedeni milletin affetmeyeceğini hatırlattılar” ifadelerine yer verdi.

Haberde avukat olduğu belirtilen Hamza Uçan adlı bir kişinin ve İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş’ın görüşlerine yer verilirken, “Darbecilerin hak ettiği ceza idamdır. Asılmayıp cezaevlerinde tutulmalarına şükretmesi gereken darbeciler serbest kalma derdine düşüyor” gibi ifadeler de kullanıldı.

Öte yandan Hamza Uçan’ın daha önce Akit’e birçok kez demeç verdiği de görüldü.