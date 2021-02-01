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Başörtü Taktı Herkesi Şaşırttı

Başörtü Taktı Herkesi Şaşırttı
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08 Ekim 2021 - 16:05

Survivor 2020’nin sevilen yarışmacısı Aycan Yanaç, son haliyle sevenlerini şaşırttı.

Geçtiğimiz aylarda estetik yaptıran Aycan Yanaç‘ın yüzündeki değişim sosyal medyada gündem olmuştu.

Aycan Yanaç’ın çene estetiği yaptırdığı öğrenilmişti. Bazı hayranları, “Çene estetiği mi? Olmamış ya?”, “Ne yaptın kendine Aycan?” şeklinde yorumlarda bulunurken, bazıları ise çok yakıştığını ifade etmişti.

Survivor 2020’nin sevilen yarışmacısı Aycan Yanaç bu kez bambaşka bir haberle gündeme geldi.

Annesinin başörtüsünü takarak poz veren ve “Annemin geldiği çok mu belli” notuyla o halini paylaşan Aycan’a yorum yağdı.

Bazı takipçiler Aycan Yanaç’a tepki gösterince ünlü yarışmacı kızdı. Bir takipçisinden gelen mesajı ifşa eden Aycan paylaşımında “Ben neye gülüyorum siz ne anlıyorsunuz arkadaşlar” dedi.

Survivor Aycan paylaşımında ayrıca “Sizin gibi insanlara Allah beyin versin” diyerek sitem etti.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg’de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015’te Bosna-Hersek’e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018’de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı’nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Survivor’da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce “Almanya’da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor’da kanıtlamaya geliyorum.” Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

Aycan Yanaç elenmeden önce, “Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe’den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum.” demişti.

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