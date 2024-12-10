DENİZ AKKAYA HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI: SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEMDE

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya hakkında, çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik yaptığı tehdit ve hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Bu gelişme, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

YAKALAMA KARARI NASIL ÇIKTI?

Deniz Akkaya’nın, devam eden vesayet davasına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımları, tehdit ve hakaret içerdiği gerekçesiyle incelemeye alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akkaya’nın ifadeye çağrılmasına karar verdi. Ancak Akkaya’nın ifade vermeye gitmemesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DAHA ÖNCE DE DAVALIK OLMUŞTU

Deniz Akkaya, geçmişte manken ve sosyal medya fenomeni Miray İpekler ile de hukuki bir süreç yaşamıştı. Bu dava kapsamında da ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

EMNİYET ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Emniyet güçleri, Deniz Akkaya’nın yerini tespit etmek ve gözaltına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte Akkaya’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımların etkisi de inceleniyor.

DENİZ AKKAYA GÜNDEMDE

Deniz Akkaya, son dönemde kişisel hayatındaki sorunlarla sıkça gündeme geliyor. Kızıyla yaşadığı problemler ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/