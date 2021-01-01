Simge Sağın transparan mini elbisesiyle yürek hoplattı!
Güzel şarkıcı Simge Sağın, sahne kostümleriyle herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.
Şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Konserlerin başlamasıyla birlikte yeniden sahnelere dönen güzel şarkıcı tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Cüretkar sahne kostümleriyle isminden sıkça söz ettiren 40 yaşındaki şarkıcı yine çok konuşulacak bir tercih yaptı.
Mini ve transparan bir elbiseyle sahneye çıkan Sağın, cesaretini konuşturdu.
40 yaşındaki şarkıcının fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.
İşte Simge Sağın’ın çok konuşulan sahne kostümü…