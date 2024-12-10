ESRA DERMANCIOĞLU’NDAN NOSTALJİK PAYLAŞIM: HAMİLELİK FOTOĞRAFIYLA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medyada yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisindeki Mukaddes Yenge rolüyle tanınan başarılı oyuncu, kızı Refia’ya hamile olduğu dönemde çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

ESPRİLİ NOTLA PAYLAŞTI

Esra Dermancıoğlu, paylaştığı hamilelik fotoğrafına şu esprili notu ekledi:

“Herkesin havalı hamilelik fotoğrafları varsa bu da benimki, herkes ayağa kalksın.”

Oyuncunun bu eğlenceli paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

SAMİMİ TARZIYLA TAKİPÇİLERİNİN GÖNLÜNÜ FETHETTİ

Esra Dermancıoğlu, sosyal medyada yaptığı samimi ve esprili paylaşımlarıyla takipçileri tarafından sıklıkla övgü alıyor. Bu nostaljik paylaşımı da hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Yüzlerce yorum alan fotoğrafa, takipçileri oyuncunun doğal ve içten tarzına olan hayranlıklarını dile getirdi.

BAŞARILI KARİYERİYLE TANINIYOR

Esra Dermancıoğlu, “Doksanlar”, “Sil Baştan”, “Kırgın Çiçekler” ve “Bir Küçük Gün Işığı” gibi başarılı projelerdeki performansıyla tanınan bir isim. Televizyon ekranlarında yakaladığı başarının yanı sıra, sosyal medyada aktifliği ve eğlenceli paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/