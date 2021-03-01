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İşim İle Gündemde Kalmak İstiyorum

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İşim İle Gündemde Kalmak İstiyorum
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30 Ağustos 2021 - 16:49
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Son dönemde aşk hayatı ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken haber spikeri Buket Aydın, artık işiyle konuşulmak istediğini dile getirdi.

İş insanı Emir Sarıgül‘le bir dargın bir barışık ilişki yürüten ve ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sunucu Buket Aydın, özel hayatıyla ilgili net tavrını koydu.

DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Derin dekolteli yeşil elbisesiyle adeta göz kamaştıran Aydın ayak üstü muhabirlerin sorularını cevapladı. Ünlü spiker, Emir Sarıgül’ün sorulması üzerine, “Ben artık özel hayatımla ilgili konuşmama kararı aldım. Artık işimle anılacağım bir yıl olsun istiyorum. Benden laf alamazsınız.” dedi.

'İşimle gündeme gelmek istiyorum' diyen Buket Aydın dekoltesiyle göz kamaştırdı

“İŞİMLE GÜNDEME GELMEK İSTİYORUM”

Muhabirlerin daha önce bir röportajınızda bir daha o şahısla adımın anılmasını istemiyorum demiştiniz. Bunu dedikten bir hafta sonra birlikte görüldünüz ne diyeceksiniz? Diye sorması üzerine “Arkadaşlar siz bazı şeyleri görüp kendinize göre yorumluyorsunuz. Fakat göründüğü gibi olmayabiliyor. İş ilişkileri, aile ilişkileri vs. insanlar illa düşman olacak diye bir şey yok, bir şeyler bittiği zaman. Ben bu işi sizin yorumlarınızla baş başa bırakıyorum açıkçası. İşimle gündeme gelmek istiyorum” dedi.

'İşimle gündeme gelmek istiyorum' diyen Buket Aydın dekoltesiyle göz kamaştırdı
'İşimle gündeme gelmek istiyorum' diyen Buket Ayd dekoltesiyle göz kamaştırdı
'İşimle gündeme gelmek istiyorum' diyen Buket Ayd dekoltesiyle göz kamaştırdı
'İşimle gündeme gelmek istiyorum' diyen Buket Ayd dekoltesiyle göz kamaştırdı
'İşimle gündeme gelmek istiyorum' diyen Buket Ayd dekoltesiyle göz kamaştırdı
'İşimle gündeme gelmek istiyorum' diyen Buket Aydın dekoltesiyle göz kamaştırdı
'İşimle gündeme gelmek istiyorum' diyen Buket Aydın dekoltesiyle göz kamaştırdı
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
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