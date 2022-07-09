‘Demir Yumruk’ operasyonunun şifresi çözüldü ‘Demir Yumruk’ operasyonunun şifreleri çözüldü. Şüphelilerin, işledikleri suçu gizlemek amacıyla kurdukları paravan şirketlerin kaşelerini çeklerin arkasına bastıkları tespit edildi. Bu yöntemi de vergi müfettişlerinin incelemesine yakalanmamak için yaptıkları öğrenildi. Telefon konuşmalarında ise polis dinlemesine takılmamak için ‘cirolu çek’ler için ‘Kur’an’ şifresini kullandıkları ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vergi kaçakçılığı’ suçlarına ilişkin 28 Haziran’da Ankara merkezli 29 ilde 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vergi müfettişi ve bin 150 şahsa yönelik eş zamanlı Operasyon düzenlendi.

328 şahsın gözaltına alındığı operasyonda toplam 14 fabrika ve 850 adreste arama gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüt yöneticileri ve üyelerine ait bir adet özel jete, 8 bin 690 banka hesabına, 261 gayrimenkul ve taşınmaza, 327 araca mahkeme kararı doğrultusunda el konuldu. 39 şirkete kayyum atamasının yapıldığı operasyonda, 60 milyon 31 bin, 2 milyon 456 bin dolar, 161 bin 463 avro ve 402 bin 84 lira değerinde altın ve mücevher ele geçirildi.

4 TIR DOLUSU EVRAK VE DOKÜMANA EL KOYULMUŞTU

Ele geçirilen söz konusu para ve mücevherlerin toplam değeri ise 507 milyon 84 bin lira olarak hesaplandı. 4 TIR dolusu evrak ve dokümana el konulan operasyonda, ayrıca şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde bin 52 adet cep telefonu, bilgisayar, sabit disk gibi dijital materyale el konuldu.

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen 375 şüpheliden 328’i yakalanarak gözaltına alındı. Soyadını Eşrefoğlu olarak değiştiren Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve DETAŞ’ın sahibi Melih Karabacak adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak ile birlikte 29 şüpheli tutuklandı, 68 şüpheli hakkında konutu terk etmeme adli kontrolü uygulandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

ŞİFRELİ KONUŞMUŞLAR

Melih Karabacak grubundaki şüphelilerin, işledikleri suçu gizlemek amacıyla kurdukları paravan şirketlerin kaşelerini çeklerin arkasına bastıkları tespit edildi. Bu yöntemi de vergi müfettişlerinin incelemesine yakalanmamak için yaptıkları öğrenildi. Telefon konuşmalarında ise polis dinlemesine takılmamak için ‘cirolu çek’ler için ‘Kur’an’ şifresini kullandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, “Kasanın üzerinde Kur’an var, onu bana getir” konuşmaları, polis dinlemesine takıldı.

Melih Karabacak grubundaki şüphelilerin, işledikleri suçu gizlemek amacıyla kurdukları paravan şirketlerin kaşelerini çeklerin arkasına bastıkları tespit edildi. Bu yöntemi de vergi müfettişlerinin incelemesine yakalanmamak için yaptıkları öğrenildi. Telefon konuşmalarında ise polis dinlemesine takılmamak için ‘cirolu çek’ler için ‘Kur’an’ şifresini kullandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, “Kasanın üzerinde Kur’an var, onu bana getir” konuşmaları, polis dinlemesine takıldı.

Ayrıca şahısların faturalı işlemi “A’dan ver”, faturasız işlemi ise “B’den ver” şeklinde şifreledikleri ortaya çıktı.