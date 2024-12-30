KIVANÇ TATLITUĞ’DAN OĞLU KURT EFE İLE YENİ FOTOĞRAF: HAYRANLAR YORUM YAĞDIRDI

Kıvanç Tatlıtuğ ve Oğlu Gündemde

Ekranların sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile paylaştığı yeni fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. 2016 yılında Başak Dizer ile evlenen Tatlıtuğ, 2022 yılında baba olmuş ve oğlu Kurt Efe’yi kucağına almıştı.

Londra Günleri ve Metro Hatırası

Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ’un aşçılık eğitimi için Londra’ya taşınmıştı. Ünlü oyuncu, oğlu Kurt Efe ile Londra metrosunda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Hayranlardan Karizmatik Baba-Oğul Yorumu

Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken, hayranları baba-oğulun karizmasına övgüler yağdırdı. “En karizmatik baba-oğul” ve “Baban olay” gibi yorumlar dikkat çekti. Tatlıtuğ’un oğluna olan benzerliği de hayranlarının gözünden kaçmadı.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/