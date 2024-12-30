BENNU GEREDE’NİN ÇARPICI İTİRAFLARI: “SEVİŞİRKEN ÖLMEK İSTİYORUM”

Kişisel Yolculukları ve Ruhsal Deneyimleri

Bennu Gerede, özel hayatına ve ruhsal deneyimlerine dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündem oldu. Gerede, hayatının zor dönemlerinde yaşadığı duygusal iniş çıkışları ve kendisini nasıl yeniden keşfettiğini anlattı. “Hücrelerimle konuşuyorum. Yeni ayda dileklerimi yazar, toprağa gömerim. Dolunayda ise çıkarıp yakarım,” diyen Gerede, ritüelleriyle dikkat çekti.

Peru’daki Şamanik Deneyimi

Gerede, hayatının dönüm noktalarından birini Peru’da yaşadığını söyledi. Elektrik ve sıcak su olmadan, bitkisel bir iksir içerek başka bir boyuta geçtiğini belirtti. “Psikiyatristlerin 30 yılda yapamadığını bir günde yaptı,” ifadeleriyle Şamanik içeceğin kendisi üzerindeki etkisini vurguladı.

Kariyer ve Aşk Hayatı

1989 yılında “İz Peşinde” dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Gerede, sinemada ise ilk kez “Kurt Kanunu” filmiyle yer aldı. Daha sonra annesi Canan Gerede’nin yönettiği “Aşk Ölümden Soğuktur” filminde Kadir İnanır’la başrol oynadı. Özel hayatında ise fotoğrafçı Koray Erkaya ile evlenen Gerede’nin bu evlilikten üç oğlu oldu. Daha sonra 2006’da Ahmet Ağaoğlu ile birliktelik yaşayan Bennu Gerede, bu ilişkiden bir oğul daha dünyaya getirdi.

Survivor ve Daha Fazlası

2013 yılında Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer alan Bennu Gerede, yarışmadaki performansı ve doğallığıyla da dikkat çekti.

Bennu Gerede’nin Filmografisi

1989 – İz Peşinde

– İz Peşinde 1991 – Kurt Kanunu

– Kurt Kanunu 1994 – Aşk Ölümden Soğuktur

– Aşk Ölümden Soğuktur 1997 – Ağır Roman (Konuk Oyuncu-Fotoğrafçı)

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/